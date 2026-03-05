Logo
Large banner

Policija upozorava: Od petka akcija, trajaće danima

Autor:

Stevan Lulić

05.03.2026

10:44

Komentari:

0
Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима
Foto: ATV

Policijska uprava Prijedor upozorila je vozače da od petka, 6. marta, kreće s pojačanom akcijom kontrole saobraćaja.

Akcija će trajati do 9. marta, a akcenat će biti na učestvovanje u saobraćaju pod dejstvom alkohola.

Основни суд

Republika Srpska

Osnovni sud u Banjaluci odgovorio Seni Uzunović: Rješenje smo već donijeli

Takođe, pojačane će biti kontrole učesnika u saobraćaju na droge ili lijekove koji se ne smiju upotrebljavati prije ili za vrijeme vožnje.

"Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci", poručili su iz PU Prijedor.

U akciji u februaru kažnjeno 113 vozača

Sredinom februara PU Prijedor sprovela je identičnu akciju u kojoj je kažnjen veliki broj vozača.

Tokom akcije kontrolisana su 823 učesnika u saobraćaju, a zbog počinjenih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano je 113 učesnika.

пумпа-гориво

Ekonomija

Redovi na pumpama i kanisteri: Britanci panično kupuju benzin

Iz saobraćaja su po akcentu akcije isključena 63 vozača, od kojih 59 zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu i odbijanja alkotestiranja, tri vozača koja su odbila da se podvrgnu testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu i jedan vozač zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga.

Od ukupnog broja isključenih iz saobraćaja, zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu i odbijanja droga testa uhapšeno je osam vozača.

Tokom trajanja akcije sankcionisana su dva pješaka zbog učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola, od kojih je jedan zadržan u policijskim prostorijama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

akcija

Prijedor

Alkohol

Droga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ваздух нездрав у шест градова

Gradovi i opštine

Vazduh nezdrav u šest gradova

2 h

0
МУП Републике Српске, полиција, грб

Gradovi i opštine

MUP izdao obavještenje građanima Laktaša

4 h

0
Путници из Саудијске Арабије слетјели у Сарајево: ''Преко друштвених мрежа смо чули за сукоб''

Gradovi i opštine

Putnici iz Saudijske Arabije sletjeli u Sarajevo: ''Preko društvenih mreža smo čuli za sukob''

1 d

0
Вртић

Gradovi i opštine

Radnici vrtića četiri mjeseca bez plate

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

53

Poznato kada počinje isplata penzija u Srpskoj

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner