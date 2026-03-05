Policija upozorava: Od petka akcija, trajaće danima

Policijska uprava Prijedor upozorila je vozače da od petka, 6. marta, kreće s pojačanom akcijom kontrole saobraćaja.

Akcija će trajati do 9. marta, a akcenat će biti na učestvovanje u saobraćaju pod dejstvom alkohola.

Takođe, pojačane će biti kontrole učesnika u saobraćaju na droge ili lijekove koji se ne smiju upotrebljavati prije ili za vrijeme vožnje.

"Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne učestvuju u saobraćaju pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci", poručili su iz PU Prijedor.

U akciji u februaru kažnjeno 113 vozača

Sredinom februara PU Prijedor sprovela je identičnu akciju u kojoj je kažnjen veliki broj vozača.

Tokom akcije kontrolisana su 823 učesnika u saobraćaju, a zbog počinjenih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano je 113 učesnika.

Iz saobraćaja su po akcentu akcije isključena 63 vozača, od kojih 59 zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu i odbijanja alkotestiranja, tri vozača koja su odbila da se podvrgnu testiranju na prisustvo opojnih droga u organizmu i jedan vozač zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga.

Od ukupnog broja isključenih iz saobraćaja, zbog utvrđenog prisustva alkohola u organizmu i odbijanja droga testa uhapšeno je osam vozača.

Tokom trajanja akcije sankcionisana su dva pješaka zbog učestvovanja u saobraćaju pod dejstvom alkohola, od kojih je jedan zadržan u policijskim prostorijama.