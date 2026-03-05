Vazduh nezdrav u šest gradova

Vazduh je jutros nezdrav u Kaknju, Visokom, Zenici, Sarajevu, Banjaluci i Tuzli, te se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe, objavljeno je na internet stranici Zrak ekoakcija.

Mjerenje u 9.00 časova pokazalo je da indeks kvaliteta vazduha u Kaknju iznosi 172, Visokom 168, Zenici 162, Sarajevu i Banjaluci 155 i Tuzli 152, što spada u kategoriju nezdravog vazduha.

Oboljeli od plućnih i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji tokom boravka napolju moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti, a i ostalo stanovništvo trebalo bi da izbjegava veća naprezanja.

U Maglaju je indeks 145, u Ilijašu 139 i Lukavcu 119, te je vazduh ocijenjen kao nezdrav za osjetljive grupe stanovništva.

U Tešnju 89, Hadžićima 88, Travniku 74, Vogošći 71 i na Ivan sedlu 52, što ukazuje na umjereno zagađen vazduh.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a više od 300 je opasan po zdravlje.