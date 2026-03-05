Minić i Ostojić odali poštu srpskim borcima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić položili su danas vijenac kod centralnog krsta na Vojničkom spomen-groblju Novi Zejtinlik na Sokocu.

Minić i Ostojić odali su počast za više od 1.000 poginulih srpskih boraca, sahranjenih na ovom groblju.

Vijence su položili i predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske.

Minić, Ostojić i predstavnici Boračke organizacije obišli su i Hram Svete Petke na Zejtinliku.

Premijer i ministar sastaće se danas na Sokocu i sa predstavnicima udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.