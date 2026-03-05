Peskov: Povlačenje Rusije nije odlučeno

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas, u četvrtak, 5. marta, da prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina o mogućem povlačenju Rusije sa evropskog tržišta gasa nije konačna odluka, već nalog vladi da razmotri to pitanje.

Putin je juče rekao da će vlada zajedno sa ruskim kompanijama analizirati mogućnost preusmjeravanja isporuka prirodnog gasa sa evropskog na druga, perspektivna tržišta, prenijela je Ria novosti.

Rusija razmatra preusmjeravanje gasa na nova tržišta

Prema njegovim riječima, Rusiji bi moglo da bude povoljnije da obustavi isporuke Evropi prije nego što stupe na snagu ograničenja Evropske unije i da se usmjeri na nova tržišta.

"Predsjednik (Putin) je naglasio da ovo nije odluka, već prijedlog, odnosno uputstvo vladi da radi na ovom pitanju", poručio je Peskov novinarima, prenosi Tan‌jug.

EU donijela plan za ukidanje uvoza ruskog gasa

Savjet EU je u januaru odobrio uredbu o postepenom ukidanju uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa i gasovodnog gasa.

Zabrana uvoza TPG-a po kratkoročnim ugovorima stupiće na snagu 25. aprila, dok će za dugoročne ugovore važiti od 1. januara 2027. godine.

Za gas iz gasovoda zabrana po kratkoročnim ugovorima počinje 17. juna 2026., a po dugoročnim 1. novembra 2027. godine.

"Rat u Iranu ne smije uticati na cijene goriva u Rusiji"

Peskov je takođe rekao da međunarodna situacija povezana sa ratom u Iranu ne bi trebalo da izazove fluktuacije cijena goriva u Rusiji.

"Međunarodna situacija vezana za rat u Iranu ne može i ne bi trebalo da bude razlog za bilo kakve promijene cijena naših goriva", rekao je on.

Podsjećamo, ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu, 4.marta, da bi ta zemlja mogla da obustavi isporuke gasa evropskom tržištu odmah, a ne za mjesec dana, odnosno 25. aprila kada stupa na snagu uredba Evropske unije kojom se zabranjuje uvoz ruskog gasa.

"Sada se otvaraju i druga tržišta. I možda bi nam bilo povoljnije da prestanemo da snabdijevamo evropsko tržište upravo sada. Da uđemo na tržišta koja se otvaraju i tamo se učvrstimo. Svakako ću naložiti vladi da radi na ovom pitanju zajedno sa našim kompanijama", kazao je Putin u programu "Moskva. Kremlj. Putin", prenose RIA Novosti.

On je dodao da će Rusija nastaviti da isporučuje energetske resurse zemljama koje su pouzdani partneri, kao što su Slovačka i Mađarska.