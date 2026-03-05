Logo
Kina obustavlja izvoz dizela i benzina

Кина обуставља извоз дизела и бензина
Foto: Pexels

Kina je danas naložila najvećim domaćim rafinerijama da privremeno obustave izvoz dizela i benzina zbog eskalacije konflikta u Persijskom zalivu koji utiče na tranzit sirove nafte.

Nacionalna komisija za razvoj i reforme Kine pozvala je rafinerije da odmah prekinu potpisivanje novih ugovora i pregovaraju o otkazivanju već dogovorenih isporuka, prenosi Blumberg.

Торбица

Gradovi i opštine

Pronašla torbu s novcem, traži vlasnicu da joj vrati

Među pogođenim kompanijama su "Petro čajna", "Sinopek", "CNOOC", "Sinohem" i "Džeiđijang petrohemikal".

Kina je treći najveći izvoznik naftnih derivata u Aziji, ali većinu proizvodnje koristi za domaće potrebe.

Industrijski analitičari ističu da Kina koristi sistem kvota za izvoz naftnih derivata kako bi u vanrednim okolnostima mogla da zaštiti domaće tržište i energetsku sigurnost, a slično je već postupila u februaru 2022. kada je počeo sukob u Ukrajini.

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Poziv Rusima da se uzdrže od putovanja na Kosovo

Rafinerije u Japanu, Indoneziji i Indiji već smanjuju proizvodnju i obustavljaju izvoz kako bi očuvale unutrašnje zalihe.

Analitičari upozoravaju da bi dugotrajna blokada transporta energenata preko ključnog Ormuskog moreuza mogla da dodatno poveća cijene nafte i dovede do novih inflatornih pritisaka u Aziji.

