Zaharova: Poziv Rusima da se uzdrže od putovanja na Kosovo

Ministarstvo inostranih poslova Ruske Federacije ponovo je pozvalo državljane Rusije da se uzdrže od putovanja na Kosovo i Metohiju i da prilikom posjete Balkanu biraju alternativne maršrute.

Portparol Ministarstva Marija Zaharova napomenula je da Moskva ne priznaje nezavisnost samoproglašenog Kosova i da nema s njim zvanične kontakte zbog čega je otežana efikasna zaštita interesa i bezbjednosti ruskih državljana koji mogu biti izloženi neprijateljskim i nezakonitim akcijama.

Ona je podsjetila na hapšenje državljanina Rusije i dva državljana Bjelorusije 10. februara na Kosovu i Metohiji, autonomnoj pokrajini Srbije, zbog navodnog ilegalnog prelaska granice, saopšteno je iz ruskog Ministarstva inostranih poslova.

Prema njenim riječima, Kancelarija Ambasade Rusije u Srbiji koja je smještena u Prištini stupila je u kontakt sa zarobljenim ruskim državljaninom i ukazuje mu neophodnu pomoć.

Kancelarija je, kako je navela, kao posrednik kolega iz Bjelorusije zatražila i susret sa uhapšenim državljanima te zemlje.