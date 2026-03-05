Nezapamćena tuča košarkašica, sudija najgore prošla

Autor:ATV
05.03.2026
12:15
Komentari:0
U tuči između košarkašica Saut Alabame i Kostal Karoline na turniru San Belt konferencije u američkoj univerzitetskoj NCAA ligi osam igračica je isključeno.
U cijelom haosu sudija je pala na pod i bila joj je potrebna ljekarska pomoć.
Region
U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno pet osoba, angažovan i helikopter
Manje od šest minuta ostalo je u posljednjoj četvrtini kada su se Kordasia Haris iz Alabame i Trejsi Heston iz Karoline počele tući ispod koša.
Činilo se da je Haris odgurnula Heston s leđa prije nego što se Heston okrenula i počela gurati i zamahivati prema Haris, koja ju je odgurnula.
Dvije sudije, više saigračica i članova osoblja brzo su se uključili kako bi ih razdvojili, a jedna je sudija pala na teren u gužvi.
Zdravlje
Situacija zabrinjavajuća, skočio broj oboljelih: Djeca najugroženija
Činilo se da je Heston udarila sudiju u glavu ili vrat. Ona je ostala ležati na leđima dok se red uspostavljao, a nekoliko članova osoblja i ljekara utrčali su na teren kako bi joj pružili pomoć.
Zamjenik šerifa takođe je ušao na teren. Nije bilo trenutnih informacija o stanju sudije.
Heston i Haris dobili su tehničke greške i isključene su, zajedno sa šest drugih igračica koje su učestvovale u tučvi.
Saut Alabama pobijedila je u utakmici sa 80:70.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu