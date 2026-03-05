Logo
Large banner

Nezapamćena tuča košarkašica, sudija najgore prošla

Autor:

ATV

05.03.2026

12:15

Komentari:

0
Туча кошаркашица у Америци
Foto: Screenshot

U tuči između košarkašica Saut Alabame i Kostal Karoline na turniru San Belt konferencije u američkoj univerzitetskoj NCAA ligi osam igračica je isključeno.

U cijelom haosu sudija je pala na pod i bila joj je potrebna ljekarska pomoć.

policija hrvatska

Region

U saobraćajnoj nesreći povrijeđeno pet osoba, angažovan i helikopter

Manje od šest minuta ostalo je u posljednjoj četvrtini kada su se Kordasia Haris iz Alabame i Trejsi Heston iz Karoline počele tući ispod koša.

Činilo se da je Haris odgurnula Heston s leđa prije nego što se Heston okrenula i počela gurati i zamahivati prema Haris, koja ju je odgurnula.

Dvije sudije, više saigračica i članova osoblja brzo su se uključili kako bi ih razdvojili, a jedna je sudija pala na teren u gužvi.

Болница

Zdravlje

Situacija zabrinjavajuća, skočio broj oboljelih: Djeca najugroženija

Činilo se da je Heston udarila sudiju u glavu ili vrat. Ona je ostala ležati na leđima dok se red uspostavljao, a nekoliko članova osoblja i ljekara utrčali su na teren kako bi joj pružili pomoć.

Zamjenik šerifa takođe je ušao na teren. Nije bilo trenutnih informacija o stanju sudije.

Heston i Haris dobili su tehničke greške i isključene su, zajedno sa šest drugih igračica koje su učestvovale u tučvi.

Saut Alabama pobijedila je u utakmici sa 80:70.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Košarka

Tuča

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Рекорд каријере Николе Топића у Америци

Košarka

Rekord karijere Nikole Topića u Americi

3 h

0
Огласио се Џабари Паркер: "Доста приче"

Košarka

Oglasio se Džabari Parker: "Dosta priče"

14 h

0
Фенербахче кажњен због вријеђања Срба

Košarka

Fenerbahče kažnjen zbog vrijeđanja Srba

15 h

0
Човић открио: Ко је одбио позив и ко се није јављао селектору Србије

Košarka

Čović otkrio: Ko je odbio poziv i ko se nije javljao selektoru Srbije

17 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

50

Zaplijenjena roba za internet prodaju u vrijednosti 205.000 KM

12

42

Džastin Timberlejk podnio tužbu: Taj video će mi uništiti život

12

42

Bitno: O sanaciji loših puteva u Srpskoj

12

37

Pjevač doživio debakl: Na nastup mu niko nije došao

12

37

Peskov: Povlačenje Rusije nije odlučeno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner