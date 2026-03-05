Nezapamćena tuča košarkašica, sudija najgore prošla

U tuči između košarkašica Saut Alabame i Kostal Karoline na turniru San Belt konferencije u američkoj univerzitetskoj NCAA ligi osam igračica je isključeno.

U cijelom haosu sudija je pala na pod i bila joj je potrebna ljekarska pomoć.

Manje od šest minuta ostalo je u posljednjoj četvrtini kada su se Kordasia Haris iz Alabame i Trejsi Heston iz Karoline počele tući ispod koša.

Činilo se da je Haris odgurnula Heston s leđa prije nego što se Heston okrenula i počela gurati i zamahivati prema Haris, koja ju je odgurnula.

Dvije sudije, više saigračica i članova osoblja brzo su se uključili kako bi ih razdvojili, a jedna je sudija pala na teren u gužvi.

Činilo se da je Heston udarila sudiju u glavu ili vrat. Ona je ostala ležati na leđima dok se red uspostavljao, a nekoliko članova osoblja i ljekara utrčali su na teren kako bi joj pružili pomoć.

Zamjenik šerifa takođe je ušao na teren. Nije bilo trenutnih informacija o stanju sudije.

Heston i Haris dobili su tehničke greške i isključene su, zajedno sa šest drugih igračica koje su učestvovale u tučvi.

Saut Alabama pobijedila je u utakmici sa 80:70.