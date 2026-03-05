Rekord karijere Nikole Topića u Americi

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je fantastičnu utakmicu u "Dži" ligi.

Ubacio je rekordnih 29 poena u porazu Oklahome Siti Blu od Saut Bej Lejkersa (129:120).

Za 34 minuta na parketu iz igre je šutirao 10/18, za tri 2/6, a sa linije za slobodna bacanja 5/6.

Dodao je i devet asistencija, četiri skoka i dvije izgubljene lopte.

Topić se nakon oporavka od raka testisa bori za minute u redovima šampiona NBA lige.

Dosad je odigrao pet utakmica, posljednju 26. februara protiv Detroita.