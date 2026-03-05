Rekord karijere Nikole Topića u Americi

Autor:ATV
05.03.2026
09:35
Komentari:0
Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je fantastičnu utakmicu u "Dži" ligi.
Ubacio je rekordnih 29 poena u porazu Oklahome Siti Blu od Saut Bej Lejkersa (129:120).
Za 34 minuta na parketu iz igre je šutirao 10/18, za tri 2/6, a sa linije za slobodna bacanja 5/6.
Dodao je i devet asistencija, četiri skoka i dvije izgubljene lopte.
Topić se nakon oporavka od raka testisa bori za minute u redovima šampiona NBA lige.
Dosad je odigrao pet utakmica, posljednju 26. februara protiv Detroita.
Big plays on display today 🤝 pic.twitter.com/pYo2eBL2WA— OKC BLUE (@okcblue) March 4, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu