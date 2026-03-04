Logo
Fenerbahče kažnjen zbog vrijeđanja Srba

Izvor:

SRNA

04.03.2026

21:37

Komentari:

0
Evroliga je kaznila turski "Fenerbahče" sa 12.000 evra zbog transparenta navijača na utakmici sa beogradskim "Partizanom", koji je bio uvredljiv za Srbe.

Domaći navijači su tokom meča razvili uvredljivi transparent kao odgovor pristalicama crno-bijelih na provokacije na utakmici u Beogradu.

"Svi ste vi turski sinovi", pisalo je pored slike na kojoj su prikazani srpski vojnici kao robovi, dok je u pozadini niška tvrđava i datum Kosovskog boja.

"Partizan" je za sličan "ispad" bio kažnjen 40.000 evra, kao i uslovnom mjerom smanjenja kapaciteta arene na 80 odsto za jedan domaći meč, uz zatvaranje određenih sektora.

