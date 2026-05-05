Kazne preko 400 evra: Klima uređaj u autu vas može skupo koštati

Mnogi vozači ne mogu zamisliti vožnju bez uključenog klima-uređaja u automobilu. Bilo da se radi o vožnji auto-putem ili čekanju u koloni, klima-uređaj postao je standardna oprema koja se često uključuje odmah po ulasku u auto. Međutim, u određenim situacijama to može biti problematično, posebno za vozače vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem.

U Njemačka, vozači takvih automobila nisu obavezni samo da poštuju saobraćajna pravila iz Zakona o drumskom saobraćaju (StVO), već i propise o zaštiti životne sredine. Njihovo kršenje može rezultirati novčanim kaznama.

Jedna od odredbi odnosi se upravo na korištenje klimatizacije u vozilu dok motor nepotrebno radi. Prema članu 30. StVO-a, koji se odnosi na „zaštitu životne sredine, zabranu vožnje nedjeljom i praznicima“, propisano je da su „nepotrebna buka i emisije izduvnih gasova zabranjene“. Takođe se izričito navodi da je zabranjeno „nepotrebno ostavljanje uključenog motora“.

To znači da vozači koji u zaustavljenom vozilu s motorom s unutrašnjim sagorijevanjem koriste klima-uređaj dok motor radi, mogu biti kažnjeni i do 80 evra.

Vozači električnih vozila u ovom su slučaju u prednosti, budući da njihovi klima-uređaji rade na električni pogon i ne zahtijevaju rad motora s unutrašnjim sagorijevanjem.

Znatno strože kazne u Italiji

U Italija su pooštrena pravila koja predviđaju visoke novčane kazne za nepravilno korištenje klimatizacije u autu. Prema izvještajima, kazne se kreću između 223 i 444 evra.

Italijanski Zakon o drumskom saobraćaju već od 2007. godine zabranjuje ostavljanje motora u radu isključivo radi održavanja rada klimatizacionog sistema u parkiranom vozilu. U aprilu 2022. godine iznosi kazni dodatno su povećani, čime su mjere postale još strože.

Iako klima-uređaj u automobilu pruža komfor putnicima, njegovo korištenje u kombinaciji s nepotrebnim radom motora može dovesti do novčanih kazni, posebno u zemljama s rigoroznijim ekološkim propisima, piše Feniks magazin.