Detalji pucnjave u Novom Beogradu: Mihajlo tačno znao ko je meta

Stravični detalji pucnjave koja se dogodila 21. maja oko 11.30 sati u poznatom restoranu na Novom Beogradu, ugledali su svjetlost dana.

Osumnjičeni Mihajlo D. (24) tereti se da je sa pet hitaca iz revolvera ranio vlasnika ugostiteljskog objekta, G.S., a snimci sa sigurnosnih kamera otkrivaju da je sve izvedeno na izuzetno podmukao način.

"Na snimku se jasno vidi da je u jednom trenutku, dok je još sjedio, Mihajlo D. izvadio pištolj i počeo da puca u pravcu G.S. Čim je ispalio prvi metak, on ustaje, a ljudi koji su se tu zatekli odmah su zalegli na pod i sakrili se ispod stolova. Osumnjičeni je krenuo ka stolu G.S. i, prilazeći mu, nastavio da puca. Kada je prišao potpuno blizu, ponovo je ispalio hice u pravcu žrtve, a potom je, mlateći revolverom, užurbanim korakom izašao napolje", opisuje izvor detalje zabeležene na kamerama.

Napadač je u trenutku izvršenja krivičnog dela na sebi imao trenerku, dok mu je glava bila zaklonjena kačketom.

Drama se nastavila i ispred restorana. Mihajlo D. je po izlasku počeo da beži, ali nije znao da se među gostima u lokalu nalazio i pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), koji je bio van dužnosti.

Policajac M.M. je odmah krenuo u poteru za naoružanim napadačem. Kada se osumnjičeni ispred objekta sapleo i pao, pripadnik SAJ-a mu je munjevito prišao i lišio ga slobode. Prilikom pada, napadaču je ispao revolver iz ruku.

Vlasnik restorana G.S. je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u Urgentni centar sa teškim tjelesnim povredama. Prema nezvaničnim informacijama, pogođen je sa pet metaka.

Dva hica pogodila su ga u lijevu nogu, dva hica u desnu nogu i jedan hitac u ruku.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopšteno je da je napadač koristio revolver marke "Zastava" sa šest komada municije u burencetu, kao i da je u žrtvu ispalio "4,5 projektila",čime je, pored ranjenog G.S., direktno ugrozio živote policajca M.M, gosta B.Š. i drugih lica u lokalu.

Branio se ćutanjem, tužilaštvo traži pritvor

Mihajlo D. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu gde mu se na teret stavlja krivično djelo pokušaj ubistva na podmukao način, kao i nedozvoljeno nošenje oružja. On je kratko negirao krivicu, ali je odbio da detaljno iznosi svoju odbranu.

Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda predložilo određivanje pritvora, i to iz tri ključna razloga - opasnost od bjekstva, opasnost da ne ponovi krivično djelo u kratkom vremenskom periodu i uznemirenje javnosti - s obzirom na to da je za ovo djelo zaprijećena kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja na javnom mestu može ugroziti nesmetano vođenje postupka, prenos Telegraf.