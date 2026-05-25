Zaharova: Uzvratni napadi na Kijev će se nastaviti

25.05.2026 14:15

Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova uskoro će objaviti saopštenje u vezi sa uzvratnim udarima na Kijev koji su se već dogodili, kao i o onima koji će uslijediti, najavila je Marija Zaharova, portparol MSP Ruske Federacije.

"Ministarstvo spoljnih poslova uskoro će objaviti posebno saopštenje u vezi sa udarima koji su izvedeni i koji će biti izvedeni na Kijev kao odgovor na strašne terorističke napade, i upozoriti strani diplomatski kor, što će biti detaljno opisano u ovom saopštenju", rekla je Zaharova na Prvom kanalu.

Ona se osvrnula na to da su italijanski dopisnici juče izvještavali o ovom zločinu.

"Ponovo vidimo direktne direktive da se ne dostave ove informacije. Bili su tamo i pogledajte šta se dogodilo. Juče sam pročitala izvještaj naših kolega iz Italije. Kažu da se informacije blokiraju... Zapadnjaci će ih blokirati. Zašto? Ovo je namjerni čin", dodala je Zaharova.

Ukrajinski dronovi su u petak uveče pogodili internat u kojem je smješteno 86 studenata. Dvadeset jedan student je poginuo, a 44 je povrijeđeno.

Više od 50 stranih novinara stiglo je na mesto tragedije u nedjelju, dok je Bi-Bi-Si zvanično odbio da poseti mjesto napada ukrajinskih snaga, a Si-En-En je kao izgovor naveo odmor, prenosi RT Balkan.

