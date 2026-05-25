Portparol Kremlja Dmitrij Peskov naglasio je važnost izvještavanja o ukrajinskom napadu na univerzitet u Starobeljsku, u Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), u kojem je poginulo 21 lice, i kritikovao je zapadne medije što se o tom zločinu ne oglašavaju objektivno.

"Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane i druge agencije uspjeli su veoma brzo da organizuju tako važno i neophodno putovanje. Veliki broj novinara otišao je tamo i svojim očima vidio razmjere tragedije koja se dogodila", rekao je Peskov novinarima.

On je primijetio da su brojni zapadni mediji odlučili da ne idu u Starobeljsk.

"To im ne služi na čast niti doprinosi vjerodostojnosti informacija koje proizvode. I, naravno, ne dozvoljava im da sebe nazivaju objektivnim medijima u izvještavanju o onome što se dešava u vezi sa Ukrajinom", istakao je Peskov.

On je napomenuo da nisu izdata ni bilo kakva zvanična saopštenja sa Zapada kojima se osuđuje Kijev zbog tragedije.

"Nismo vid‌jeli bilo kakve postupke koji bi se mogli shvatiti kao osuda tog varvarskog terorističkog napada na mlade ljude. To je sve što se u ovom kontekstu može konstatovati", zaključio je Peskov.