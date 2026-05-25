Poruka Putina: Rusija ostaje neodvojivi dio globalnog ekonomskog sistema

Rusija je otvorena za konstruktivnu saradnju sa svima koji poštuju principe uzajamnog poštovanja, navodi se u čestitki predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina, upućenoj učesnicima, organizatorima i gostima 29. Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
Ruski predsjednik je napomenuo da će forum po tradiciji okupiti vodeće političare i predstavnike poslovnih krugova, naučnike i javne ličnosti, kako bi razmatrali aktuelna pitanja ruske i svjetske politike i ekonomije.
"Tema ovogodišnjeg susreta, 'Pragmatični dijalog – put ka stabilnoj budućnosti', odražava fundamentalne zahtjeve savremene etape razvoja. Danas, kada se međunarodni odnosi i ekonomske veze suočavaju sa izazovima bez presedana, fragmentacijom i prekidom logističkih i tehnoloških lanaca, upravo su pragmatizam i ravnopravni dijalog posebno aktuelni i traženi", navodi se u telegramu, objavljenom na veb-sajtu Kremlja.
Putin je istakao da je Rusija bila i ostaje "neodvojivi dio globalnog ekonomskog sistema".
"Otvoreni smo za konstruktivnu saradnju sa svim partnerima koji dele principe uzajamnog poštovanja i spremni su da grade iskrene i dugoročne odnose. Zajedno sa kolegama nastavljamo aktivan rad u multilateralnim organizacijama — Ujedinjenim nacijama i njenim strukturama, EAES, ZND, BRIKS, Šangajskoj organizaciji za saradnju i ODKB, čije predsjedavanje u 2026. godini preuzima Rusija", podvukao je.
Ruski predsjednik je izrazio uvjerenje da će tradicionalno sadržajne diskusije, usmjerene na rezultate, doprinijeti formulisanju novih efikasnih rješenja u svim oblastima ekonomskog i društvenog života. Ovo uključuje energetiku, digitalizaciju, prehrambenu bezbjednost i razvoj ljudskog kapitala, jačanje finansijskog i trgovinskog suvereniteta.
Osim toga, šef ruske države je uveren da će diskusije na forumu biti usmjerene na dobrobit država i naroda, kao i da će doprijeti međunarodnoj saradnji, bezbjednosti i stabilnosti.
Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu će se ove godine održati od 3. do 6. juna, prenosi RT Balkan.
