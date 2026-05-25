Đoković otkrio zbog čega nosi jaknu sa vukom

25.05.2026 12:51

Ђоковић у јакни с мотивом вука на Ролан Гаросу
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Nakon izgubljenog prvog seta u duelu prve runde Rolan Garosa protiv Đovanija Mpeši Perikara, Novak Đoković je došao do sigurnog preokreta i plasirao se u drugo kolo, gdje će u srijedu igrati protiv još jednog Francuza Valentana Rojea.

Plesao je najbolji teniser u istoriji po terenu, i figurativno u trećem i četvrtom setu, ali i bukvalno, zabavljao publiku u Parizu i uživao u svakom momentu provedenom na šljaci.

Nakon duela je u izjavi za medije otkrio i zbog čega na jakni koju je nosio ima vuka.

"Da, vuk je, znate, moja duhovna životinja. Osim toga, vuk je i zaštitnik mojih ljudi. U Srbiji i na Balkanu, znate. To je bila mala inspiracija. I znate, šljaka, narandžasti teren. Pelađa, kreativni direktor i dizajner Lakosta, je napravio ovaj jedinstven komad. Vrlo sam počastvovan što ga nosim. Malo je vruće sada, ali srećan sam što se ljudima dopada, sjajno je", rekao je Novak Đoković u izjavi poslije slavlja.

