Kecmanović munjevito do drugog kola Rolan Garosa

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je na startu turnira ubjedljivo savladao Mađara Fabijana Marošana.

Kecmanović je slavio rezultatom 3:0 (7:6, 6:3, 6:4) poslije nešto više od dva i po sata igre.

Iako rezultat djeluje ubjedljivo, početak nije nagovještavao ovakav rasplet. Kecmanović je veoma loše otvorio duel i izgubio prva tri gema, dok je Mađar djelovao sigurnije i agresivnije.

Međutim, kada je Miša uhvatio ritam – sve se promijenilo!

Srpski teniser je sredinom prvog seta vratio brejk, uspio da uvede duel u taj-brejk, a tamo je bukvalno počistio rivala. Kecmanović je poveo sa ogromnih 5:0, kada je uslijedio neočekivan prekid jer je jednoj navijačici pozlilo zbog velike vrućine u Parizu.

Drama na tribinama nije poremetila Srbina.

Poslije kraće pauze Miša se vratio potpuno fokusiran i završio taj-brejk sa brutalnih 7:0, čime je praktično slomio otpor Mađara.

Drugi set donio je pravu dominaciju srpskog tenisera. Kecmanović je ekspresno stigao do čak 5:0 i djelovalo je da će rival doživjeti potpuni debakl. Ipak, Marošan je uspio da vrati jedan brejk i ozbiljno zaprijeti, ali je srpski as ostao smiren u ključnim trenucima i uspio da odbije nalet protivnika.

U trećem setu viđena je nova potvrda Mišine zrelosti. Jedan brejk bio je dovoljan da potpuno kontroliše situaciju i rutinski privede meč kraju za plasman među 64 najbolja u Parizu.

Kecmanović je tako na sjajan način započeo pohod na Rolan Garosu, a u narednoj rundi čeka ga duel protiv boljeg iz okršaja Ečeveri - Boržeš.