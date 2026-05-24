Bez kojih dokumenata ne treba kretati na put?

24.05.2026 13:35

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Foto: Borta/Pexels

Ukoliko planirate odlazak na ljetovanje automobilom, neposredno prije polaska trebalo bi da provjerite nekoliko stvari koje mogu da vam naprave problem prilikom putovanja.

Na šta treba obratiti pažnju, kao i šta sve moramo da imamo u automobilu ako planiramo put u inostranstvo, objasnila je za TV Prva Nevena Damjanović iz AMSS.

- Prije polaska na put obavezno moramo da provjerimo opremu za vozilo poput prve pomoći i rezervnih dijelova. Kada su u pitanju putne isprave, pored lične karte i pasoša na kojima moramo da obratimo pažnju na datume, tu su i međunarodna dokumenta. Ona podrazumijevaju: međunarodnu vozačku dozvolu, dozvolu za upravljane tuđim vozilima u inostranstvu i zeleni karton. Ta tri dokumenta su neophodna za pojedine zemlje - objasnila je Damjanovićeva.

Dodala je i to da je zeleni karton neophodan za Sjevernu Makedoniju.

- Tako da ako se desi da neko još nije izvadio karton, postoji opcija graničnog osiguranja, ali to je skuplja varijanta. Oni koji putuju tuđim automobilom obavezno moraju da imaju dozvolu za upravljanje tuđim vozilom - rekla je ona.

Istakla je i da posebno treba obratiti pažnju na gužve na graničnim prelazima, kao i na radove na pojedinim dionicima.

