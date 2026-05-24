Hotelski trikovi od dva sastojka za najmekše peškire

Mekani peškiri ne dolaze od skupih omekšivača, već iz dva sastojka koja većina nas drži na dohvat ruke, pored šporeta i pored sudopere. Bijelo sirće i soda bikarbona koštaju manje od 50 dinara, a hoteli ih koriste decenijama unazad.
Ironija je da upravo omekšivač, koji kupujemo da bi peškir bio mekši, vremenom radi suprotno.
U većini stanova u Srbiji voda je tvrda, mašina je pretrpana, a omekšivač se sipa u svaki ciklus. Rezultat je peškir koji grebe lice i upija vodu otprilike kao plastična kesa. Omekšivač ostavlja tanak voštani sloj na pamučnim vlaknima i s vremena na vreme baš taj sloj pretvara frotir u dasku.
Dodajte tome i sušenje na radijatoru zimi, kad veš stoji satima u istom položaju, i dobijate teksturu koja podsjeća na karton. Visoka temperatura pranja preko 60 stepeni dodatno ubrzava propadanje vlakana.
Dejan Dimitrov, direktor servisa Laundriheap, kaže da hoteli rutinski koriste kombinaciju sirćeta i sode bikarbone. Recept je banalno jednostavan. Sipajte 250 ml bijelog destilovanog sirćeta direktno u bubanj, zajedno sa uobičajenom dozom tečnog deterdženta, i operite peškire na programu koji inače koristite.
Sirće rastvara kamenac iz tvrde vode i skida nataloženi omekšivač iz starih pranja. Brine vas miris? Ne treba. Poslije ispiranja peškir miriše neutralno, ne na turšiju.
Soda ide u sljedeće pranje, ne u isto sa sirćetom. Pomiješajte osam kašika sode bikarbone sa deterdžentom prije nego što ubacite veš. Tako se vlakna otpuštaju, prljavština koja se godinama hvatala konačno izlazi, a peškir poslije dva-tri ovakva pranja zaista postaje paperjast.
Ne, bijelo destilovano sirće u količini od 250 ml po ciklusu ne oštećuje gumice ni bubanj. Naprotiv, redovno uklanja kamenac iz cijevi i grijača, što produžava vijek mašine.
Sasvim druga priča je sušenje. Mokri peškiri koji odstoje u mašini tri-četiri sata dobijaju onaj prepoznatljiv vlažan zadah po buđi, koji poslije nijedno pranje ne skida iz prve. Iscijedite ih čim ciklus stane i razvucite ih ravno, ne nagužvane preko jedne šipke.
Džesika Hanlej iz brenda Piglet in Bed dodaje još jedan detalj koji većina nas preskače. Peškire perite odvojeno od odeće, jer u zajedničkom ciklusu prelaze bakterije sa čarapa i donjeg veša pravo u frotir kojim brišete lice.
Sitnica koja mijenja stvar. Držite kraći kraj u visini grudi, pa svaku ivicu preklopite ka suprotnoj, da dobijete tri uredne trećine. Slažite ih u ormar sa savijenom ivicom okrenutom napolje, da ih izvlačite bez raspadanja stuba.
Tako složeni peškiri ne gube oblik, ne hvataju prašinu po naborima i ostaju mekani duže. Kombinacija sirćeta, sode i pravilnog slaganja, sve to košta manje od jednog flašice omekšivača.
(Krstarica)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
