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Tea na jahti zapjevala "robinju" pa nastao haos

Autor:

ATV
15.06.2026 10:54

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Теа Билановић
Foto: TikTok/nastupi_poznatih

Tea Bilanović izaziva pažnju poslednjih mjeseci svojom pojavom, a njen najnoviji video sa jednog nesvakidašnjeg nastupa napravio je haos.

Naime, kako važi za jednu od traženijih pjevačica sa domaće estrade, Tea je održala jedan svoj nastup na jednoj jahti na crnogorskom primorju.

Tea je razvalila Brenin hit, a snimak sa jahte izazvao je opšti haos.

Ona je pjevala u bikiniju, a njene zgodno tijelo i atributi doveli su do polemike.

Tea je uvijala dok je izvodila Brenin veliki hit "Robinja".

"Kako je zgodna, bomba", "kakav snimak, blago njenom društvu", "Tea je bomba", neki su od komentara.

Lakše da se čovjek razvede

- Otvorena sam za udaju. Mišljenja sam da je lakše da se čovjek razvede, nego raskine. Kad raskineš, uvijek postoji javljanje, mogućnost za pomirenjem, ali kad se razvedeš, to je zvanično, udara na ego, i ako bi se htio pomiriti, nije baš...

Nosi biber sprej uvijek sa sobom

Tea je priznala da uz sebe uvijek nosi biber sprej, za svaki slučaj.

@nastupi_poznatih00 Tea Bilanovic u Budvi 😍 #teabilanovic #viral #yacht #sea #budva ♬ original sound - nastupi_poznatih

- Uvijek ga nosim sa sobom. Imam jedan u automobilu i jedan u stanu. Plašim se da ga upotrijebim zato što sam mnogo smotana, bojim se da ću ka sebi špricnuti (smijeh), ali ako je u pitanju neka užasna situacija, naravno da bih upotrebila bilo šta što mi se nađe pod rukom - rekla je Tea.

(kurir)

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Tagovi :

Tea Bilanović

Jahta

Pjevačica

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