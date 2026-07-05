Stanivuković se povukao pred Blanušom: Odustao od kandidature za inokosne funkcije

Stanivuković je to saopštio na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora Pokreta.

"Razumjeli smo da je SDS donijela svoju konačnu odluku i naš partner je rekao da je Blanuša kandidat. Mi smo razumjeli da je to konačan stav i do ovog trenutka kada mi imamo ovu sjednicu taj stav se ne preispituje. Mi smo rekli da je naš imperativ da se postigne jedinstvo i da se donesu promjene", rekao je Stanivuković i dodao:

"Da bi čovjek išao naprijed nekada mora da napravi korak nazad. Mi smo spremni da napravimo dva koraka nazad, tri koraka nazad. Mi želimo da se u Republici Srpskoj dese poromjene. Shvatamo da danas kada ističu svi rokovi da niko od naših partnera ne želi da napravi korak nazad, mi smo to spremni".

Kako kaže, Draško Stanivuković nije prioritet.

"Svjesni da je jedinstvo broj jedan mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike nećemo dati kandidata člana i odustaćemo od mjesta premijera", rekao je da će PSS podržati kandidature Blanuše za predsjednika i Marinka Božovića za srpskog člana Predsjedništva.

Stanivuković je dodao da je PSS utvrdio liste za Narodnu skupštinu i predstavnički dom Parlamenta BiH.

"Radili smo vrijedno i uspjeli jednoglasno usvojili smo liste. To znači da su definisane liste za Narodnu skupštinu i PS BiH. Ponosan sam što su Predsjedništvo i Glavni odbor naše liste usvojili", rekao je i dodao:

"PSS izlazi u punoj snazi sa definisanim listama, sa dubokom vjerom da će ovo biti naš najveći izborni rezultat".