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''Penzioneri riznica znanja, sa institucijama čuvaju stabilnost Srpske''

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 15:37

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Минић и Цвијановић са пензионерима
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da su penzioneri Srpske najrealniji i najodgovorniji partner republičkih institucija.

"Penzioneri Repubike Srpske su riznica životnog, intelektualnog i naučnog znanja koji zaslužuju da budemo dobri partneri koji daju dobre prijedloge", rekao je Minić novinarima na planini Borja kod Teslića, gdje je sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović prisustvovao tradicionalnom druženju penzionera banjalučke i dobojske regije.

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Minić je rekao da je ova manifestacija prilika za druženje i da se istakne da srpski narod nikada nije bio na strani fašizma.

On je dodao da je važno i da se oda počast svima koji su stradali u posljednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske.

Cvijanović: Penzioneri sa institucijama čuvaju stabilnost Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je danas da su za opstanak Republike Srpske najvažniji mir i njena stabilnost, te da su penzioneri jedan od najpredanijih partnera institucijama Srpske u očuvanju ovih vrijednosti.

Cvijanovićeva je ocijenila da je penzionerskoj populaciji važno stabilno političko okruženje kako bi Republika Srpska mogla da izvršava svoje finansijske obaveze.

"Penzionerska populacija uvijek je tu da sa institucijama čuva slobodu i stabilnost Srpske", izjavila je Cvijanovićeva novinarima u mjesto Solila kod Teslića, gdje je sa premijerom Spske Savom Minićem prisustvovala tradicionalnom druženju penzionera banjalučke i dobojske regije.

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Ovom događaju prisustvovali su ministar privrede i preduzetništva Repubike Srpske Radenko Bubić, direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić i predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.

Prije zvaničnog početka manifestacije, kojoj prisustvuje oko 700 penzionera, Cvijanovićeva i Minić su, povodom obilježavanja 4. jula - Dana borca, u ime institucija položili vijenac na spomen-obilježje poginulim borcima NOR-a na Borju.

Vijence su položili i predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović, delegacije udruženja penzionera Kotor Varoša i Teslića, kao i delegacija SUBNOR-a.

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Savo Minić

Željka Cvijanović

Penzioneri

Teslić

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