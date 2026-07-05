Marko i Bogdan se zakucali u drvo, nije im bilo spasa

Marko J. (18) i Bogdan M. (18) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros nešto prije šest sati na ulasku u Banju Koviljaču, kod Mazalove stanice.

Prema nezvaničnim informacijama, oni su nastradali na licu mjesta, a nalazili su se u vozilu marke golf koje je išlo iz pravca Loznice i na krivini sišlo sa puta i udarilo u obližnje stablo.

Na lice mjesta moralo je da dođe šest pripadnika lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice, da isjeku maltene oko drveta obavijeno vozilo kako bi iz njega izvukli nastradale.

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Hitna pomoć je jedino mogla da konstatuje tragičan ishod.

Nastradali su M.J i B.M, obojica osamnaestogodišnjaci iz Banje Koviljače, potvrđeno je iz policije, kao i da je dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici naredio da se obavi obdukcija.

Kako su prenijeli mediji, na ovom mjestu već su se ranije dešavale saobraćajne nesreće, prije više godina nedaleko odatle nastradala su četiri mladića, prenosi "Blic".