Užas kod Prokuplja: Sin ubio majku kuhinjskim nožem

Autor:ATV redakcija
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Tridesetdevetogodišnji muškarac ubio je rano jutros majku (70) kuhinjskim nožem u selu Nova Božurna kod Prokuplja, saopšteno je iz prokupačkog Višeg javnog tužilaštva.
Obavljen je uviđaj, osumnjičenom je određeno zadržavanje, a sutra će biti saslušan, prenosi Srna.
Muškarac se tereti za krivično djelo ubistvo za koje je zaprijećena kazna zatvora od pet do 15 godina.
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Prema nezvaničnim informacijama, muškarac se nakon ubistva majke sam prijavio policiji.
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