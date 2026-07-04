Užas kod Prokuplja: Sin ubio majku kuhinjskim nožem

Tridesetdevetogodišnji muškarac ubio je rano jutros majku (70) kuhinjskim nožem u selu Nova Božurna kod Prokuplja, saopšteno je iz prokupačkog Višeg javnog tužilaštva.

Obavljen je uviđaj, osumnjičenom je određeno zadržavanje, a sutra će biti saslušan, prenosi Srna.

Muškarac se tereti za krivično djelo ubistvo za koje je zaprijećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

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Prema nezvaničnim informacijama, muškarac se nakon ubistva majke sam prijavio policiji.