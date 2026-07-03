Molotovljev koktel bačen na automobil porodice Slavković

Nepoznate osobe bacile su tokom noći Molotovljev koktel na automobil Slavka Slavkovića u selu Rabovac kod Lipljana.

Njegov sin Miloš kaže da je, nakon što je čuo eksploziju, uspio da ugasi požar i spriječi da se vatra proširi na porodičnu kuću.

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Miloš je ispričao je da je oko 2.15 poslije ponoći čuo eksploziju i odmah istrčao iz kuće.

"U dvorište su ušli nepoznati ljudi, bacili Molotovljev koktel na automobil i zapalili ga. Čuo sam eksploziju, u prvom trenutku nisam znao šta da radim, ali sam uspio da ugasim požar i spriječim veću katastrofu", rekao je Miloš za "Kosovo onlajn".

Dodao je da zbog mraka i brzine događaja nije uspio da vidi napadače.

Policija obavila uviđaj

Porodica je o incidentu odmah obavijestila policiju, koja je izvršila uviđaj.

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Prema navodima Slavkovića, pripadnici policije pronašli su i izuzeli predmete za koje se sumnja da su korišćeni prilikom napada, uključujući staklene i plastične flaše sa benzinom i salvetama.

Miloš kaže da se lično nije uplašio, ali priznaje da porodica osjeća zabrinutost zbog svega što se dogodilo.

"Neću da napustim Rabovac"

Slavko Slavković poručio je da, uprkos incidentu, nema namjeru da napusti svoje selo.

Podsjetio je da je njegova porodica i ranije bila meta različitih incidenata.

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"Krali su nam krave, zapalili njivu sa ječmom, mnogo se kralo po selu. Ne vidim zašto bi nekome smetale srpske registarske oznake. Nadam se da će policija pronaći odgovorne", rekao je Slavković.

Istakao je da za prethodne incidente, kako tvrdi, niko nije odgovarao.

Srpska zajednica u Rabovcu

Slavko Slavković otac je desetoro djece, od kojih četvoro i dalje živi sa porodicom u Rabovcu.

Prema njegovim riječima, u ovom mjestu kod Lipljana nekada je bilo 56 srpskih domaćinstava, dok danas u selu živi još oko dvadesetak srpskih porodica.

Incident dolazi u periodu pojačanih tenzija na Kosovu i Metohiji. Policija je obavila uviđaj, a za sada nema informacija da su osumnjičeni identifikovani.

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Bezbjednosni incidenti u sredinama u kojima živi srpska zajednica na Kosovu i Metohiji povremeno izazivaju zabrinutost lokalnog stanovništva. Nadležni organi za sada nisu saopštili više detalja o ovom slučaju.