Tinejdžera udarila struja zbog TikTok izazova: Poznato u kakvom je stanju

Sedamnaestogodišnji mladić zadobio je teške tjelesne povrede nakon što ga je, prema prvim informacijama, udarila struja dok se penjao na parkirani teretni vagon na šinama u blizini željezničke stanice u Sremskoj Mitrovici.

Policija je sinoć oko 22 časa dobila prijavu i izašla na lice mjesta, gdje je zatekla teško povrijeđenog mladića.

On je najprije zbrinut u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, a zbog težine povreda hitno je transportovan u Univerzitetsku dječju kliniku u Beogradu, gdje je nastavljeno njegovo liječenje.

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Prema nezvaničnim informacijama, mladić se popeo na parkirani vagon kada ga je pogodio strujni udar iz kontaktne mreže iznad pruge. Takođe, prema informacijama do kojih smo došli, postoji sumnja da je nesreća povezana sa izvođenjem jednog od izazova koji se šire društvenom mrežom TikTok, ali za sada nema zvanične potvrde te informacije.

Policija je obavila uviđaj, a sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće biće utvrđene istragom.

Podsjećamo da kontaktna mreža iznad željezničkih pruga nosi izuzetno visok napon i da nije neophodno dodirnuti provodnik da bi došlo do strujnog udara.

Penjanje na vagone predstavlja izuzetno opasno ponašanje koje može imati tragične posljedice, prenosi Kurir.