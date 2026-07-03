Tuga: Ovo je djevojka koja se utopila u Velikoj Moravi

Tijelo djevojke A. G. (22) pronađeno je juče u Velikoj Moravi kod sela Mijatovac u Srbiji, nakon višednevne potrage koja je uslijedila poslije prijavljenog nestanka u rijeci 29. juna.

Sumnja se da se mlada djevojka utopila tokom kupanja, nakon čega je jaka struja povukla nizvodno.

Prema nezvaničnim informacijama, djevojka je tog dana bila u vodi kada ju je rijeka iznenada povukla, a pokušaji da joj se pomogne, nažalost, bili su bezuspješni.

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"Kupala se u Velikoj Moravi, gdje je tog dana otišla sa dečkom i društvom. U jednom trenutku, dok su bili u vodi, rijeka ju je iznenada povukla ka dubljem dijelu. Dečko je odmah pokušao da reaguje i da je izvuče na obalu, ali zbog jake struje i brzine vode nije uspio da joj pomogne", kaže izvor.

Komšije iz okoline Ćuprije su ispričale da A. G. potiče iz divne i radne porodice i da je ovo velika tragedija za cijelo selo.

"Radila je u Jagodini, a cijela porodica je dobra, mirna, radna, nikad nije bilo problema", kaže potresena komšinica

Prema njenim riječima, porodica je zavijena u crno, a kako su čule komšije, kobnog dana niko od prisutnih nije uspio da je spase, prenosi "Kurir".

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"Tog dana su bile sa njima i dvije djevojke i dva dječka na rijeci. Otišli su do Morave da zajedno provedu lijep dan i da uživaju. Nisu oni prvi koji se kupaju tamo, svi iz okolnih sela dolaze tu da se rashlade. Kada se sve dogodilo, svi su pokušali da je spasu, ali niko nije uspio… Struja je bila jaka i sve se desilo u sekundi", navodi ona i dodaje kroz suze:

"Četiri dana je trajala agonija i potraga za tijelom, cijelo selo je u šoku. Ovo je ogromna tragedija za selo i za porodicu, svi smo potreseni i ne možemo da vjerujemo šta se desilo, plačem od kada sam čula tragičnu vest, A. G. je išla u školu sa mojim unukom, ne možemo da se osvijestimo da se ovo desilo".

Nađena 150 metara od mjesta utapanja

Za nestalom djevojkom tragalo se danima, nakon što je prijavljeno da je nestala u rijeci kod Mijatovca.

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Njeno tijelo pronađeno je juče na oko 150 metara od mjesta gdje se, kako se sumnja, udavila.