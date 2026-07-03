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Vučević najavio: Na jesen parlamentarni i predsjednički izbori

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 12:34

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Вучевић најавио: На јесен парламентарни и предсједнички избори

Predsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević najavio je predsjedničke i parlamentarne izbore u Srbiji na jesen, i izjavio da stranka nije razgovarala o mogućim predsjedničkim kandidatima.

"Nismo razgovarali uopšte o kandidatima, niti razmišljamo u tom pravcu. Naš kandidat će biti onaj ko je dostojan te kandidature i ko može da pobijedi, koga građani mogu da podrže, nevezano da li je član ili nije član neke stranke i da li je muško ili žensko. Najbitnije je da li je to kvalitetan i odgovoran čovjek dostojan da vrši tu funkciju i naravno da li može da pobijedi", rekao je Vučević u intervjuu za nedjeljnik Kompas.

"Nesporno je da nas čekaju parlamentarni i predsjednički izbori" i ukazao:

"Ne znam da li će biti istovremeno ili razdvojeno, ali ako predsjednik Republike najavljuje da će da podnese ostavku za par nedjelja, to znači da nas čekaju i predsjednički izbori", rekao je Vučević.

"Ako kaže blokaderima da će uskoro imati priliku da idu na izbore, očekujem da govori u kontekstu parlamentarnih izbora, tako da mislim da nas na jesen, u devetom, desetom ili jedanaestom mjesecu čekaju izbori, da je to vremenski okvir kad bi građani mogli da idu na birališta i da biraju i novu Skupštinu, ali i predsjednika Republike", dodao je.

On je naveo i da su predstojeći izbori za stranku vjerovatno najteži od 2012.

"Nadam se da idemo u istoj koloni sa predsjednikom Vučićem, da ćemo biti jedinstven tim. Mi ga vidimo kao nosioca i nekog ko je prvi na listi SNS-a. Da li će biti neka šira politička kompozicija ili neće, to je pitanje budućeg dogovora. Ne mislim da smo bez šanse, ali ne mislim ni da je pobjeda sigurna. Ničija pobjeda nije zagarantovana i niko nema sigurne glasove unapred", rekao je Vučević.

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Miloš Vučević

Izbori u Srbiji 2026

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