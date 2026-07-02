Muškarac (45) koji je teško povrijeđen u tuči preminuo nakon mjesec dana borbe za život

Autor:ATV redakcija
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Nakon skoro mjesec dana borbe za život u bolnici je preminuo muškarac Đorđe A. (45).
On je 8. juna, oko 1 čas poslije ponoći, prevezen u Urgentni centar, nakon čega je hitno prebačen u operacionu salu zbog teških tjelesnih povreda: rupture slezine i krvarenja na mozgu.
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Povrede je navodno zadobio prethodnog dana u tuči sa još jednim nepoznatim licem koja se dogodila na Voždovcu.
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