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Dječak pregažen kod okretnice u Beogradu: Automobil ga odbacio 20 metara

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 18:03

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

U Ulici Salvadora Aljendea, kod autobuske okretnice na beogradskoj Karaburmi, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđen dječak (12), saznaje nezvanično Telegraf.

Svjedoci su ispričali da je dječak odbačen dvadesetak metara tokom udara.

Dijete je zadobilo teške tjelesne povrede i prebačeno je u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj ulici, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Beograd

Crna hronika

Srbija

povrijeđen dječak

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