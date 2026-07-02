Dječak pregažen kod okretnice u Beogradu: Automobil ga odbacio 20 metara

Autor:ATV redakcija
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U Ulici Salvadora Aljendea, kod autobuske okretnice na beogradskoj Karaburmi, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđen dječak (12), saznaje nezvanično Telegraf.
Svjedoci su ispričali da je dječak odbačen dvadesetak metara tokom udara.
Dijete je zadobilo teške tjelesne povrede i prebačeno je u Univerzitetsku dječiju kliniku u Tiršovoj ulici, prenosi Telegraf.
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