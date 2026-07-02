Požar kod Zvornika: Izgorjeli kombajn i 12 dunuma pšenice

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U požaru kod Zvornika izgorio je kombajn i 12 dunuma pšenice, objavljeno je na Fejsbuk stranici vatrogasaca.
Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica Zvornik intervenisala je u mjestu Pilica, gdje je tokom rada došlo do požara na poljoprivrednoj mašini.
Vatra je u kratkom roku uništila radnu mašinu, a plamen se proširio i na usjeve. U požaru su izgorjele dvije njive sa oko 12 duluma pšenice, čime je pričinjena materijalna šteta, javlja "Agroklub".
Vatrogasci su apelovali su na sve poljoprivrednike da redovno kontrolišu ispravnost poljoprivrednih mašina, posebno tokom ljetne sezone i rada na visokim temperaturama.
Hronika
Saobraćajna nesreća na auto-putu: Učestvovalo i vozilo Hitne pomoći
Takođe, savjetovali su da u blizini radnih mašina obezbijede osnovna sredstva za početno gašenje požara, kako bi se smanjio rizik od izbijanja i širenja vatre.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
18
58
18
55
18
46
18
36
18
29
Trenutno na programu