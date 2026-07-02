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Požar kod Zvornika: Izgorjeli kombajn i 12 dunuma pšenice

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 17:42

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У пожару код Зворника изгорио је комбајн и 12 дулума пшенице.
Foto: Vatrogasci Zvornik

U požaru kod Zvornika izgorio je kombajn i 12 dunuma pšenice, objavljeno je na Fejsbuk stranici vatrogasaca.

Profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica Zvornik intervenisala je u mjestu Pilica, gd‌je je tokom rada došlo do požara na poljoprivrednoj mašini.

Vatra je u kratkom roku uništila radnu mašinu, a plamen se proširio i na usjeve. U požaru su izgorjele dvije njive sa oko 12 duluma pšenice, čime je pričinjena materijalna šteta, javlja "Agroklub".

Vatrogasci su apelovali su na sve poljoprivrednike da redovno kontrolišu ispravnost poljoprivrednih mašina, posebno tokom ljetne sezone i rada na visokim temperaturama.

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Takođe, savjetovali su da u blizini radnih mašina obezbijede osnovna sredstva za početno gašenje požara, kako bi se smanjio rizik od izbijanja i širenja vatre.

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Zvornik

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