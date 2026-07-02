Posljednji ultimatum ili kraj konsenzusa: Opozicija u više kolona ide na izbore?

Ko će biti zajednički kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske još nije poznato. Dok SDS već potvrđuje svoje kandidatima, iz PSS-a poručuju da predstoji posljednji pokušaj dogovora.

Ukoliko ni on ne uspije, opozicija bi na izbore mogla izaći sa više kandidata. Upravo zato Draško Stanivuković poručuje da slijedi posljednji pokušaj postizanja konsenzusa, a ako dogovora ne bude, kaže da je 99 odsto sigurno da će u nedjelju proglasiti kandidaturu za predsjednika Republike Srpske. Osim toga, Stanivuković ističe da se osjeća izigranim od strane drugih opozicionih partija.

„Mi smo spremni da napravimo i pet koraka nazad da bismo došli do toga. Ako se ni to ne shvati ozbiljno, 99 odsto ja sam u nedjelju u 19 časova kandidat za predsjednika Republike Srpske. To je maksimalan napor koji ja smijem da učinim da bih zadržao poštovanje saradnika koje uvažavam“, rekao je lider PSS-a Draško Stanivuković.

Iako PSS računa na dogovor, u SDS-u čekanja više nema. Stranka je povukla konkretan potez i potvrdila Branka Blanušu za kandidata za predsjednika Republike Srpske, uz odluku da će, ukoliko Pokret „Sigurna Srpska“ ne predloži svog kandidata za srpskog člana Predsjedništva BiH, tu kandidaturu preuzeti SDS. Izbor je pao na Marinka Božovića.

„Ukoliko PSS ne da svog kandidata za inokosnu funkciju, a to je kandidat za člana Predsjedništva iz reda srpskog naroda iz RS, mi ćemo u zakonskom roku kandidovati gospodina Marinka Božovića za srpskog člana Predsjedništva. To je jednoglasan prijedlog“, kazao je predsjedavajući Glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović.

„Mi i dalje ostajemo na tome da se saradnja sa opozicionim strankama nastavi. Poštujemo sporazum i PSS ima pravo da kandiduje kandidata za srpskog člana Predsjedništva, ali isto tako, ukoliko ne bude kandidata na osnovu ranije donesenih odluka, SDS će dati svog“, istakao je predsjednik SDS-a Branko Blanuša.

Izgleda da zajedničkog jezika odavno više nema. Umjesto dogovora, sve su glasnije međusobne optužbe. Nebojša Vukanović tvrdi da su upravo oni koje je godinama podržavao danas njegovi najveći politički protivnici. Ovo je izdaja SDS-a, koja dolazi kao još jedna u nizu, kaže Vukanović.

„Tužan sam što nije bilo više ljudi u SDS-u da glasa protiv ovakve odluke, što ljudi nisu napustili Glavni odbor. Ali šta ćemo, ja sam prošle lokalne izbore obišao više načelnika i kandidata nego svi članovi Predsjedništva SDS-a skupa i nikad im nisam naudio, a vidite na koji način mi vraćaju“, kazao je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Da li će opozicija ipak nastupiti sa zajedničkim kandidatima ili će na izbore izaći u više kolona, trebalo bi da bude poznato već narednih dana. Do tada, umjesto dogovora, u prvom planu su sve izraženija neslaganja i međusobne optužbe.