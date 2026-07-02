Minić o kandidaturi za predsjednika Srpske: Ogromna čast i zadovoljstvo

Kandidat SNSD za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da mu je ogromna čast i zadovoljstvo jer je jednoglasno izabran za kandidata, uz podršku Predsjedništva stranke i koalicionih partnera.

"To znači da nastavljamo sa odgovornom politikom", rekao je Minić.

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Minić je ukazao da je jedan stranac nelegalnim aktom aktivirao instituciju koja je poništila stotine hiljada glasova koje je na prošlim izborima dobio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

"To mi daje dodatnu snagu, jer želimo još veću pobjedu i podršku na izborima i nadam se da ćemo je dobiti", rekao je Minić.

Podsjećamo, na današnjoj sjednici Predsjedništva SNSD-a utvrđene su liste od jedan do devet za NSRS, od jedan do tri za Parlamentarnu skupštinu BiH i 16 lista za nivoe u Federaciji BiH.

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Predsjedništvo SNSD-a danas je na sjednici zvanično utvrdilo kandidate za predstojeće opšte izbore. Za predsjednika Republike Srpske kandidovan je Savo Minić, dok će kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH biti Željka Cvijanović