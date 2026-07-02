Cvijanović: SNSD nastavlja da se drži svoje politike - Srpska na prvom mjestu

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da SNSD, kao politička partija, nastavlja da da se drži okvira svoje politike, a to je da je interes Republike Srpske na prvom mjestu.

"Ovo je naš današnji produktivni rad i Predsjedništvo apsolutno okupljeno oko onog što su ciljevi SNSD-a, mi smo sigurni da ćemo ih ispuniti. Zahvalnost za podršku koju sam dobila još jednom da idem u trku da istu poziciju, naravno uz uvjerenje da ćemo kao SNSD i zajedno kao koaliciona partija, ali isto tako oslanjajući se na naše građane i njihovu svijest o tome šta su najvažnije stvari za Republiku Srpsku, a to su odbraniti ustavnu poziciju i izboriti se za svoje mjesto na međunarodnoj pozornici i obezbijediti fiskalnu ekonomsku i socijalnu stabilnost za naše građane", rekla je Cvijanovićeva te dodala:

"To su glavne smjernice nas kao pojedinačnih kandidata i sigurno ćemo se držati onoga što su okviri i što je platforma naše politike Kao SNSD, ali i koalicioni partneri i svi naši građani branićemo prava Srpske. Držaćemo se onog što su okviri naše politike, a to je da je Srpska na prvom mjestu. Imali smo dogovor s narodom, nastavljamo kao i do sada u budućem periodu".