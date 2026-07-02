Stevandić: Podrška Deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

Predlagači Deklaracije su Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske".

Republika Srpska Sjednica Predsjedništva SNSD-a u Banjaluci

"Predsjednik Stevandić je istakao da će Deklaracija biti dostavljena svim poslaničkim grupama sa sjedištem u Republici Srpskoj na uvid, te da će na narednom kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske biti razmatrana, kako bi se utvrdilo na kojoj sjednici će o njoj biti vođena rasprava", saopšteno je iz NS RS, nakon sastanka Stevandića sa predlagačima ove dvije organizacije.