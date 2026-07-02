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Stevandić: Podrška Deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 15:10

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је данас у Бањалуци са представницима Борачке организације Републике Српске и Асоцијације "Ствараоци Републике Српске" о Декларацији о заштити виталног националног интереса српског народа у БиХ, чији су предлагачи ове двије организације.
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, podržao je Deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.

Predlagači Deklaracije su Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske".

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"Predsjednik Stevandić je istakao da će Deklaracija biti dostavljena svim poslaničkim grupama sa sjedištem u Republici Srpskoj na uvid, te da će na narednom kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske biti razmatrana, kako bi se utvrdilo na kojoj sjednici će o njoj biti vođena rasprava", saopšteno je iz NS RS, nakon sastanka Stevandića sa predlagačima ove dvije organizacije.

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Nenad Stevandić

BORS

Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske"

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