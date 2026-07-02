Stevandić: Podrška Deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, podržao je Deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH, saopšteno je iz Narodne skupštine Srpske.
Predlagači Deklaracije su Boračka organizacija Republike Srpske i Asocijacija "Stvaraoci Republike Srpske".
Republika Srpska
Sjednica Predsjedništva SNSD-a u Banjaluci
"Predsjednik Stevandić je istakao da će Deklaracija biti dostavljena svim poslaničkim grupama sa sjedištem u Republici Srpskoj na uvid, te da će na narednom kolegijumu Narodne skupštine Republike Srpske biti razmatrana, kako bi se utvrdilo na kojoj sjednici će o njoj biti vođena rasprava", saopšteno je iz NS RS, nakon sastanka Stevandića sa predlagačima ove dvije organizacije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
15
23
15
21
15
10
15
09
14
45
Trenutno na programu