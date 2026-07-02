Logo

Dodik: Sarajevo napustio jedini evropski turista na budžetu tuđih poreskih obveznika

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 14:13

Komentari:

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Foto: ATV

Sarajevo je napustio lažni visoki predstavnik Kristijan Šmit, jedini evropski turista na budžetu tuđih poreskih obveznika, uključujući i građane BiH. Ni da je pobijedio u svim rijalitijima svijeta, ne bi dobio toliko dana all-inclusive smještaja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Za bošnjačku elitu bio je njihov Kristijan Andersen, koji je šapatom Majkla Marfija pričao bajku o kraju Republike Srpske. U sudaru s Republikom Srpskom prošli su kao vještice iz pravih Andersenovih bajki. Za normalne ljude, za srpski narod i za Republiku Srpsku bio je još jedan u nizu Švaba koji su došli s idejom kolonizacije i eksploatacije", rekao je Dodik.

Луис Кришок Шмит

BiH

Kraj za Šmita u BiH

Kao i svi kolonizatori kroz istoriju, kaže Dodik, prvo su pokušali da otmu slobodu i demokratiju.

"Napadi na mene nisu bili lični: to je bio napad na našu imovinu - šume, rijeke, rude. Ja sam im stao na put. Došao je u liku onih koji su ranije nasrtali na Srbe i opravdao očekivanja onih prema čijem liku mi ovdje poznajemo Švabe. A prošao je kao i oni. Ko srpska vrata obija nogom, biće poražen, posramljen i ispraćen. Bilo i biće. Za one koji su povjerovali u njegove bajke o uništenju Republike Srpske ostaje jedina utjeha: opijen punim pansionom i ogromnom platom, dokazao je bar jedan dio svake bajke: da zlikovci postoje. Putuj, Kristijane. Budi iskren bar jednom: napiši kako si uspio da potrošiš i uzmeš milione i praviš kombinacije za još, a sve na račun poštenih poreskih obveznika širom svijeta. Nema prevaranta svijeta koji neće kupiti taj uradak", naveo je Dodik na Iksu.

Istakao je da ostaje u slobodnoj i nepokorenoj Republici Srpskoj.

"U ljepoti naših šuma neću te zaboraviti. Za ono što si pokušao da uradiš meni i srpskom narodu, prevrnuću svaki kamen da osvijetlim tebe i tvoju sramotu. Nered koji si napravio neko će morati da počisti. Štetu koju si učinio neko će morati da ispravi. Ako BiH želi da nastavi dalje. U neredu ne želimo da živimo. Nemamo nijedan razlog za to", zaključio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Kristijan Šmit

zatvaranje OHR-a

PIK BiH

Komentari (0)

Pročitajte više

Посланик у Народној скупштини Републике Српске Ненад Лаловић

Republika Srpska

Lalović: Stanivuković ne može da sakrije nervozu - mentor sa kojim se grlio napušta BiH

22 h

0
Павић: Именовање Кришока је велики корак напријед за Републику Српску

BiH

Pavić: Imenovanje Krišoka je veliki korak naprijed za Republiku Srpsku

1 d

1
"Одлазак Шмита - крај нелегитимне политичке епизоде, његове одлуке поништити"

BiH

"Odlazak Šmita - kraj nelegitimne političke epizode, njegove odluke poništiti"

1 d

1
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци

BiH

"Amerikanci su jasno poručili da 1. jula ne žele da vide Kristijana Šmita"

3 d

1

Više iz rubrike

Крупа на Уни

Republika Srpska

Opozvani Đorđo Jež i Đuro Babić, imenovani Svjetlana Mačkić i Miroslav Radaković

1 h

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић

Republika Srpska

Bojić: Srpske žrtve moraju postati dio globalne kulture pamćenja

1 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske donijela Uredbu o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate

1 h

0
Будимир ПУ Бањалука

Republika Srpska

20 novih vozila za PU Banjaluka

3 h

8

  • Najnovije

15

23

MUP Srpske izdao zabranu, evo na koga se odnosi

15

21

Pred kćerkom tukao nevjenčanu suprugu: Uhapšen muškarac (36) zbog nasilja u porodici

15

10

Stevandić: Podrška Deklaraciji o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH

15

09

Šta pomaže kada izgorimo od sunca?

14

45

Nikola Rokvić otkrio zbog čega je bježao od muzike: Još nisam doživio ono što je moj otac

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima