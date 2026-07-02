Dodik: Sarajevo napustio jedini evropski turista na budžetu tuđih poreskih obveznika

Sarajevo je napustio lažni visoki predstavnik Kristijan Šmit, jedini evropski turista na budžetu tuđih poreskih obveznika, uključujući i građane BiH. Ni da je pobijedio u svim rijalitijima svijeta, ne bi dobio toliko dana all-inclusive smještaja, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Za bošnjačku elitu bio je njihov Kristijan Andersen, koji je šapatom Majkla Marfija pričao bajku o kraju Republike Srpske. U sudaru s Republikom Srpskom prošli su kao vještice iz pravih Andersenovih bajki. Za normalne ljude, za srpski narod i za Republiku Srpsku bio je još jedan u nizu Švaba koji su došli s idejom kolonizacije i eksploatacije", rekao je Dodik.

BiH Kraj za Šmita u BiH

Kao i svi kolonizatori kroz istoriju, kaže Dodik, prvo su pokušali da otmu slobodu i demokratiju.

"Napadi na mene nisu bili lični: to je bio napad na našu imovinu - šume, rijeke, rude. Ja sam im stao na put. Došao je u liku onih koji su ranije nasrtali na Srbe i opravdao očekivanja onih prema čijem liku mi ovdje poznajemo Švabe. A prošao je kao i oni. Ko srpska vrata obija nogom, biće poražen, posramljen i ispraćen. Bilo i biće. Za one koji su povjerovali u njegove bajke o uništenju Republike Srpske ostaje jedina utjeha: opijen punim pansionom i ogromnom platom, dokazao je bar jedan dio svake bajke: da zlikovci postoje. Putuj, Kristijane. Budi iskren bar jednom: napiši kako si uspio da potrošiš i uzmeš milione i praviš kombinacije za još, a sve na račun poštenih poreskih obveznika širom svijeta. Nema prevaranta svijeta koji neće kupiti taj uradak", naveo je Dodik na Iksu.

Istakao je da ostaje u slobodnoj i nepokorenoj Republici Srpskoj.

"U ljepoti naših šuma neću te zaboraviti. Za ono što si pokušao da uradiš meni i srpskom narodu, prevrnuću svaki kamen da osvijetlim tebe i tvoju sramotu. Nered koji si napravio neko će morati da počisti. Štetu koju si učinio neko će morati da ispravi. Ako BiH želi da nastavi dalje. U neredu ne želimo da živimo. Nemamo nijedan razlog za to", zaključio je Dodik.