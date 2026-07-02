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20 novih vozila za PU Banjaluka

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 12:02

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Будимир ПУ Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir danas je uručio 20 novih putničkih motornih vozila „Škoda Oktavia“ Policijskoj upravi Banjaluka, s ciljem unapređenja rada policijskih službenika na terenu i povećanja efikasnosti u izvršavanju svakodnevnih poslova i zadataka.

Vozila je u ime Policijske uprave Banjaluka preuzeo načelnik Uprave Đurica Vukelić, koji je zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na kontinuiranoj podršci u jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta policije.

Ministar je istakao da je modernizacija voznog parka jedan od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te da će nova vozila značajno doprinijeti boljoj mobilnosti policijskih službenika, bržem reagovanju na terenu i efikasnijem pružanju bezbjednosti građanima.

Нова возила за ПУ Бањалука
Nova vozila za PU Banjaluka

„Počinjemo da ispunjavamo obećanja koja smo rekli. Ovo je prvi kontigent vozila, a do septembra očekujemo sukcesivno isporuku 570 vozila za potrebe MUP-a.Ova vozila su prijeko potrebna policijskim službenicima i sigurno će doprinijeti unapređenju rada policije na terenu“, rekao je ministar Budimir.

Nabavkom novih službenih vozila Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nastavlja aktivnosti na jačanju kapaciteta policijskih uprava širom Republike Srpske, s ciljem podizanja nivoa bezbjednosti i zaštite svih građana, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

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Tagovi :

PU Banjaluka

Željko Budimir

Policijsko vozilo

MUP Republike Srpske

Policija

Komentari (4)

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