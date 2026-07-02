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Procijenjena proizvodnja pšenice u Srpskoj u 2026. gotovo 280.000 tona

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ATV redakcija
02.07.2026 12:49

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Сједница Владе Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

U Republici Srpskoj očekuju se prosječni prinosi od 6,4 tone pšenice po hektaru, a procijenjena proizvodnja u 2026. godini iznosiće 279.079 tona, navodi se u informaciji koju je usvojila Vlada Srpske.

U informaciju o proizvodnji, preuzimanju i otkupu pšenice roda 2026. navodi se da je, prema procjeni stručnih službi, ova godina po pitanju agroekoloških uslova bila idealna kada je riječ o proizvodnji pšenice.

Na proizvodnim parcelama na kojima je primijenjena puna agrotehnika u optimalnim rokovima i sve preventivne mjere zaštite, mogu se očekivati prinosi iznad petogodišnjeg prosjeka.

Navodi se da je u Republici Srpskoj u jesenjoj sjetvi pšenicom zasijano 43.307 hektara /prema procjeni stručnih službi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivrednog instituta Republike Srpske/.

Pšenica u Republici Srpskoj sije se na 40.000-50.000 hektara i generalno gledano klimatski uslovi za proizvodnju su povoljni, naročito područja u Semberiji.

Prosječna proizvodnja pšenice u Republici Srpskoj u posljednjih pet godina iznosila je 235.000 tona.

Tokom ove godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, realizuje podsticajne mjere kao podršku tekućoj proizvodnji kao što su podsticaj za proizvodnju merkantilne pšenice od 500 KM po hektaru, te regres za dizel gorivo, za potrebe izvođenja proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi, u visini 0,80 KM po litru /norma za odobravanje regresiranog dizel goriva je 100 litara po hektaru, odnosno 80 KM po hektaru, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

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Vlada Republike Srpske

sjednica

Pšenica

izvoz

proizvodnja

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