Prvi jul donosi novo pravilo koje bi moglo označiti kraj jeftine kupovine

Prvi jul u EU donosi neka nova pravila, a jedno od njih moglo bi označiti kraj za jeftinu robu sa Temua i Šeina, odnosno dovesti do promjena u onlajn kupovini.

Mjere se prvenstveno odnose na male pošiljke iz zemalja izvan Evropske unije, koje su posljednjih godina postale simbol jeftine kupovine putem platformi poput Temua, Šeina i AliEkspresa.

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Nova pravila uvode paušalnu taksu od tri evra po paketu za robu vrijednosti do 150 evra, što znači da će gotovo svaka narudžba izvan EU od srijede imati dodatni trošak.

Ova mjera posebno pogađa male i jeftine proizvode koji su do sada bili najprivlačniji kupcima zbog niske ukupne cijene.

Kako su još ranije obrazložili iz Brisela, najavljujući ove mjere, cilj je da se ojača kontrola nad robom koja ulazi na tržište EU.

To se posebno odnosi na kozmetiku, elektroniku i proizvode za djecu.

Procjene pokazuju da u Evropsku uniju svakodnevno stiže oko 12 miliona malih paketa, od čega većina dolazi iz Kine, što je dodatno opteretilo carinske i kontrolne sisteme.

Šta to znači za kupce?

Za krajnje potrošače to znači da će ukupna cijena narudžbi rasti, čak i kada je sam proizvod veoma jeftin. Osim osnovne cijene i dostave, sada se dodaje i nova taksa, što bi moglo učiniti mnoge male kupovine manje isplativim.

Takođe se upozorava da u slučaju povrata proizvoda, trošak carine i dažbina neće biti automatski refundiran, što može predstavljati dodatni finansijski rizik za kupce.

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Logističke kompanije poput DHL-a, FedEks-a i UPS-a već su ranije upozoravale da bi nova pravila mogla izazvati zastoje i dodatno opteretiti carinske procedure širom Evrope, posebno u prvim sedmicama primjene.

Stručnjaci očekuju da će nova pravila postepeno promijeniti navike kupaca koji su se godinama oslanjali na ultra-jeftinu onlajn kupovinu i besplatnu dostavu.