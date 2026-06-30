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Ukida se zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u EU

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 07:53

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свјеже пилеће месо пилетина
Foto: Pexel/ Julia Filirovska

Zabrana izvoza pilećeg mesa iz BiH u EU trebalo bi da bude ukinuta danas, rečeno je Srni u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske Negoslav Lukić ranije je podsjetio da je zabrana trajala četiri mjeseca, odnosno od kada je ustanovljen ptičiji grip na podruju opštine Petrovo.

"Ukidanje zabrane izvoza pilećeg mesa od velikog je značaja za domaće proizvođače", rekao je Lukić.

Ptičiji grip na području opštine Petrovo evidentiran je u februaru, dok su zone nadzora ukinute početkom aprila, od kada se i očekivao povratak izvoznog statusa pilećeg mesa na tržište EU.

Peradarstvo je jedina grana stočarstva u BiH koja ima suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni, prenosi Srna

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Tagovi :

izvoz

meso

Piletina

Evropska unija

Bosna i Hercegovina

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