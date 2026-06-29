Superbogati imaju novog favorita u Evropi: Tržište luksuznih nekretnina cvjeta, privlači ih i klima

Prema nedavnoj studiji britanske konsultantske kuće za nekretnine Najt Frenk, broj superbogatih ljudi koji žive u Portugalu porastao je za 50 odsto u posljednjih pet godina.

Superbogati ljudi su oni čija neto vrijednost dostiže 25 miliona evra.

U 2021. godini u Portugalu je živjelo 1.462 superbogatih ljudi, a prema proračunima, ovaj broj bi do 2026. godine mogao dostići 2.187. Većina njih su stranci koji su se iz različitih razloga odlučili preseliti u zemlju.

Portugal očigledno privlačan zbog svog odličnog kvaliteta života

Portugal je očigledno privlačan zbog svog odličnog kvaliteta života, ugodne klime, bezbjednosti i načina života. Poreske olakšice uvedene posljednjih godina, poput takozvanog programa zlatne vize ili poreskog statusa lica koja nisu stalni stanovnici (NHR), takođe doprinose kupovini nekretnina i rastućim trendovima međunarodnih tokova kapitala.

Među ultrabogatima je i nekoliko portugalskih preduzetnika. Banko Karegosa je finansijska institucija specijalizovana za upravljanje bogatstvom klijenata s visokom neto vrijednošću.

Helena Seruka, direktorka za koordinaciju privatnog bankarstva u instituciji, izjavila je da okosnicu njihove klijentske baze čine preduzetnici iz sjevernog i centralnog Portugala, uglavnom aktivni u industriji obuće, tekstila, stakla, plastike i drveta. Osim toga, postoji i značajan broj igrača u sektorima novih tehnologija i usluga.

Posljednjih godina, fondovi privatnog kapitala koji ulažu u kompanije koje nisu kotirane na berzi postali su glavni igrači u Portugalu. To je u velikoj mjeri doprinijelo pojavi nove generacije ultrabogatih preduzetnika. Mnogi preduzetnici prodaju dijelove svojih kompanija kako bi finansirali dalje širenje.

Bruno Minoja Perez, šef privatnog bankarstva u Banko Karegosi, dodao je da starenje preduzetnika takođe podstiče broj kompanija koje se prodaju. Perez kao primjer navodi pekarsku kompaniju koju je francuska grupacija kupila za 100 miliona evra. Vlasnik kompanije postao je ultrabogat od jedne prodaje. Seruka takođe ističe porast stranih investicija, posebno u sektorima nekretnina i turizma.

Globalno istraživanje Kristis Internešenel Rijal Estejt, jedne od najvećih svjetskih mreža za luksuzne nekretnine, takođe pokazuje da Portugal postaje sve važniji igrač na međunarodnom tržištu luksuznih nekretnina.

„Ako pogledamo donji kraj premijum segmenta, 95 odsto kupaca su trenutno Portugalci. Međutim, ako se fokusiramo isključivo na luksuzne i superluksuzne nekretnine, oko 65 odsto kupaca su stranci“, rekao je Žoao Silija, izvršni direktor Kristis Porta da Frente u Portugalu. Izvršni direktor je dodao da je kraj programa poreskih olakšica NHR imao mnogo manji uticaj na tržište nego što su mnogi ranije mislili.

Takođe je moguće kupiti nekretnine koje pripadaju međunarodnim brendovima.

„Ovo rješenje omogućava vlasnicima da po dolasku uživaju u svim pogodnostima hotela, zajedno s uslugama povezanim s njihovim apartmanom. Kada odu, mogu predati nekretninu upravi hotela, što za njih ne znači nikakve dodatne zadatke, ali istovremeno može generisati prihod“, objašnjava Silija.

Sukob na Bliskom istoku takođe igra ulogu u tom procesu, a prema Siliji, istočni investitori se okreću Portugalu radi bezbjednosti.

Lisabon i Kaškaiš sada su postali dva vodeća evropska tržišta luksuznih nekretnina za kupce izuzetno visoke neto vrijednosti, čineći više od 26 odsto ponude luksuznih nekretnina obuhvaćenih istraživanjem širom Evrope, ispred Londona ili Madrida.

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