Novak Đoković na Volstritu

Novak Đoković postao je globalni strateški savjetnik investicione kompanije "General Atlantik", koja upravlja milijardama dolara kapitala širom svijeta. Vijest je objavljena svega nekoliko dana uoči početka Vimbldona, na kojem će srpski as pokušati da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu.

Kako je saopštila kompanija, Đoković će blisko sarađivati sa rukovodstvom, investitorima i kompanijama iz njihovog portfolija, prenoseći iskustva iz oblasti liderstva, otpornosti, visokih performansi i inovacija.

Predsjednik i izvršni direktor "General Atlantika" Bil Ford istakao je da su disciplina, upornost i pobjednički mentalitet vrijednosti koje su obilježile Đokovićevu karijeru, ocijenivši da će upravo te kvalitete donijeti i u novu ulogu.

Sam Đoković poručio je da ga posebno inspiriše filozofija kompanije, koja decenijama podržava osnivače spremne da pomijeraju granice. Dodao je da su principi koji vode do uspjeha u sportu isti oni koji stvaraju velike kompanije - disciplina, dugoročno razmišljanje i stalno usavršavanje.

Partnerstvo ne predstavlja iznenađenje, budući da je srpski teniser posljednjih godina sve aktivniji u svetu biznisa. Ulagao je u više kompanija iz oblasti zdravlja i velnesa, među kojima je "Waterdrop", dok je osnovao i sopstveni brend suplemenata "SILA", kao i kompaniju "Cob Foods", koja proizvodi zdravu užinu.

Prema pisanju "TechCruncha" i Blumberga, "General Atlantik" želi da iskoristi Đokovićevu globalnu mrežu kontakata kako bi dodatno proširio prisustvo u sektoru zdravlja i velnesa, ali i nastavio širenje ulaganja u sport, nakon investicija u fudbalski klub, sportski stadion i sportsku medijsku agenciju.

Iz kompanije ističu da je saradnja zasnovana na zajedničkim vrijednostima i dugoročnoj viziji, naglašavajući da spaja iskustva elitnog sporta i investiranja. "General Atlantik" je osnovan na nasljeđu filantropa Čaka Finija i već više od četiri decenije ulaže u kompanije iz oblasti zdravstva, tehnologije, potrošačke industrije i nauka o životu.

"General Atlantik" je tako postao najnovije veliko ime iz sveta privatnog kapitala koje ulazi u tenis, a iz kompanije vjeruju da će Đoković svojim iskustvom doprinijeti i budućem razvoju profesionalnog tenisa, za koji, kako navode, srpski as ima jasnu viziju i konkretne ideje.

(Telegraf)