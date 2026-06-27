Vidović: Za investicije iz budžeta izdvojeno rekordnih 705 miliona KM

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je u podkastu Srne da je finansijska situacija u Republici Srpskoj stabilna i da je ovogodišnjim rebalansom budžeta obezbijeđeno rekordnih 705 miliona KM za investicije, što je najveći iznos koji je iz budžeta izdvojen za kapitalne projekte od nastanka Srpske.

Vidovićeva je navela da je rebalansom budžeta došlo do značajnih pomjeranja na rashodovnoj strani, prije svega zbog povećanih investicija i većih izdvajanja za plate, penzije, boračka i socijalna davanja.

"U odnosu na budžet koji smo planirali za ovu godinu investicije iz budžeta povećali smo za 560 miliona KM. Ukupne investicije ove godine iz budžeta su 705 miliona KM. To je najviše što je budžet izdvajao za investicije u toku jedne godine otkad postoji Republika Srpska", istakla je Vidovićeva.

Ona je dodala da su istovremeno za 436 miliona KM povećana izdvajanja za plate, penzije, boračke naknade i socijalna davanja.

"Kada se to sabere, to je oko milijardu i sto miliona KM", istakla je Vidovićeva.

Govoreći o ukupnim investicijama u Republici Srpskoj, ona je navela da se trenutno realizuju projekti vrijedni oko 6,6 milijardi KM.

"Republika Srpska je došla u poziciju da u ovoj godini ima šest milijardi i šesto miliona investicija u toku. Svakog dana potpisuju se novi ugovori i taj iznos će do kraja godine sigurno preći sedam milijardi KM", naglasila je Vidovićeva.

Ona je podsjetila da su prethodne godine bile obilježene krizama, od pandemije virusa korona do globalnih ekonomskih i političkih potresa, ali da su, kako je ocijenila, najteže posljedice po Republiku Srpsku izazvale sankcije.

"Te sankcije su ukinute prošle godine i mi smo sada u poziciji da pokrenemo jedan veoma značajan investicioni ciklus", rekla je Vidovićeva.

Prema njenim riječima, Vlada Republike Srpske opredijelila se da i u narednim godinama snažno podržava investicije jer one direktno utiču na privredni rast.

"Investicije proizvode veći bruto domaći proizvod, pokreću privredu, zapošljavanje i ukupnu aktivnost stanovništva. One pokreću sve vidove života u jednoj zemlji", poručila je Vidovićeva.

Ona je navela da je od oko 700 miliona KM iz budžeta 60 odsto sredstava iz ovogodišnjeg investicionog paketa usmjereno prema lokalnim zajednicama.

"Sve lokalne zajednice koje su podnijele zahtjev za pomoć u realizaciji infrastrukturnih projekata dobile su sredstva. Nisu svi dobili koliko su tražili, ali su svi dobili podršku", rekla je Vidovićeva.

Srna