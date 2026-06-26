Odrezak i do 350 KM: Cijene u restoranu Edina Džeke nezamislive

Dok Edin Džeko predvodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, njegov poslovni poduhvat u Dubrovniku ponovo je tema hrvatskih medija.

Ovoga puta razlog nisu poznati gosti ili luksuzni ambijent, već cijene koje mnogi opisuju kao "paprene".

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Naime, hrvatski mediji posljednjih dana pišu o cjenovniku njegovog restorana u kojem pojedini stejkovi koštaju i do 189,90 evra (oko 350 KM), dok za koktele gosti izdvajaju i do 26 evra.

Smješten u neposrednoj blizini dubrovačkih zidina i ulaza kroz Ploče, restoran je u kratkom periodu postao jedno od najprestižnijih mjesta u Dubrovniku.

Cjenovnik izazvao najviše reakcija

Iako gosti uglavnom hvale kvalitet hrane, usluge i ambijent, upravo su cijene ono o čemu se posljednjih dana najviše govori.

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Prema cjenovniku koji prenose hrvatski mediji, najskuplji komad mesa košta 189,90 evra.

Za Ribeje Australia od 300 grama potrebno je izdvojiti 110 evra, dok Vagi Ramstek Australia košta čak 169 evra po porciji.

Ljubitelji burgera za burger s crnim tartufima moraju platiti 30 evra.

Ni kokteli nisu mnogo jeftiniji. Za takozvane "signačur" koktele potrebno je izdvojiti 26 evra, dok se klasični kokteli mogu naručiti za oko 20 evra.

Luksuzna gastronomija ili previsoke cijene?

S obzirom na to da Dubrovnik već godinama važi za jednu od najskupljih turističkih destinacija na Jadranu, ovakve cijene dio javnosti ne iznenađuju.

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Ipak, mnogi smatraju da su iznosi na meniju dodatni pokazatelj kako se ponuda sve više prilagođava gostima dubljeg džepa.

Dok jedni ističu da vrhunski kvalitet namirnica, ekskluzivna lokacija i cjelokupno iskustvo opravdavaju visoke cijene, drugi smatraju da je riječ o iznosima koje prosječni gosti teško mogu priuštiti, prenosi "Oslobođenje".