Odrezak i do 350 KM: Cijene u restoranu Edina Džeke nezamislive

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dok Edin Džeko predvodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, njegov poslovni poduhvat u Dubrovniku ponovo je tema hrvatskih medija.
Ovoga puta razlog nisu poznati gosti ili luksuzni ambijent, već cijene koje mnogi opisuju kao "paprene".
Svijet
Na trotoaru izmjereno 57 stepeni: Dijelove Britanije pogodilo jako nevrijeme nakon vrelog dana
Naime, hrvatski mediji posljednjih dana pišu o cjenovniku njegovog restorana u kojem pojedini stejkovi koštaju i do 189,90 evra (oko 350 KM), dok za koktele gosti izdvajaju i do 26 evra.
Smješten u neposrednoj blizini dubrovačkih zidina i ulaza kroz Ploče, restoran je u kratkom periodu postao jedno od najprestižnijih mjesta u Dubrovniku.
Iako gosti uglavnom hvale kvalitet hrane, usluge i ambijent, upravo su cijene ono o čemu se posljednjih dana najviše govori.
Banja Luka
Naplata po stranici: Ovjera dokumenata izazvala bijes Banjalučana
Prema cjenovniku koji prenose hrvatski mediji, najskuplji komad mesa košta 189,90 evra.
Za Ribeje Australia od 300 grama potrebno je izdvojiti 110 evra, dok Vagi Ramstek Australia košta čak 169 evra po porciji.
Ljubitelji burgera za burger s crnim tartufima moraju platiti 30 evra.
Ni kokteli nisu mnogo jeftiniji. Za takozvane "signačur" koktele potrebno je izdvojiti 26 evra, dok se klasični kokteli mogu naručiti za oko 20 evra.
S obzirom na to da Dubrovnik već godinama važi za jednu od najskupljih turističkih destinacija na Jadranu, ovakve cijene dio javnosti ne iznenađuju.
Republika Srpska
Dodik: Sloboda ne trpi tutore i zove se država
Ipak, mnogi smatraju da su iznosi na meniju dodatni pokazatelj kako se ponuda sve više prilagođava gostima dubljeg džepa.
Dok jedni ističu da vrhunski kvalitet namirnica, ekskluzivna lokacija i cjelokupno iskustvo opravdavaju visoke cijene, drugi smatraju da je riječ o iznosima koje prosječni gosti teško mogu priuštiti, prenosi "Oslobođenje".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
4 h0
Ekonomija
6 h0
Ekonomija
6 h0
Ekonomija
8 h0
Najnovije
17
10
17
09
17
02
16
50
16
50
Trenutno na programu