Vidović: Za investicije iz budžeta ove godine izdvojeno rekordnih 705 miliona KM

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je u podkastu Srne da je finansijska situacija u Republici Srpskoj stabilna i da je ovogodišnjim rebalansom budžeta obezbijeđeno rekordnih 705 miliona KM za investicije, što je najveći iznos koji je iz budžeta izdvojen za kapitalne projekte od nastanka Srpske.

Vidovićeva je navela da je rebalansom budžeta došlo do značajnih pomjeranja na rashodovnoj strani, prije svega zbog povećanih investicija i većih izdvajanja za plate, penzije, boračka i socijalna davanja.

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"U odnosu na budžet koji smo planirali za ovu godinu investicije iz budžeta povećali smo za 560 miliona KM. Ukupne investicije ove godine iz budžeta su 705 miliona KM. To je najviše što je budžet izdvajao za investicije u toku jedne godine otkad postoji Republika Srpska", naglasila je Vidovićeva.

Ona je ukazala da su za 436 miliona KM povećana izdvajanja za plate, penzije, boračke naknade i socijalna davanja.

Vidovićeva je izjavila i da su rebalansom budžeta obezbijeđena značajno veća sredstva za penzionere, borce, porodice sa djecom i korisnike socijalnih prava, te poručila da će sve obaveze biti izmirivane redovno i bez kašnjenja.

Ona je rekla i da je proces nove fiskalizacije u potpunosti opravdao očekivanja i da je njegovom primjenom značajno smanjena siva ekonomija, dok je evidentirani promet u Republici Srpskoj praktično udvostručen.

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"Izuzetno smo zadovoljni fiskalizacijom. Sam podatak da je 2023. godine, prije fiskalizacije, prikazani promet bio oko 11,3 milijarde KM, a 2025. godine više od 23 milijarde KM, govori sam za sebe", istakla je Vidovićeva.

Ona je, između ostalog, navela i da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH konačno usvojio rješenja kojima se omogućava povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine, ali je upozorila da stavljanje BiH na sivu listu Manivala može negativno uticati na investicije i kreditni rejting zemlje.

Nova epizoda podkasta Srne, čiji je gost ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović, biće dostupna sutra u 10.00 časova korisnicima našeg servisa, kao i na društvenim mrežama i "Jutjub" kanalu.