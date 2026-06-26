Tatiana Ostrovskaja imenovana za generalnu direktoricu Banjalučke pivare i Balkans regije

Banjalučka pivara i Olvi Grupa sa zadovoljstvom objavljuju imenovanje Tatiane Ostrovskaje na poziciju generalne direktorice Banjalučke pivare i Balkans regije, sa stupanjem na dužnost 6. jula 2026. godine.

Tatiana na ovu poziciju dolazi iz kompanije Lidskoe Pivo, gdje je obavljala funkciju finansijske direktorice i bila odgovorna za finansije, korporativno upravljanje i aktivnosti razvoja poslovanja. Tokom svoje karijere unutar Olvi Grupe stekla je bogato iskustvo u strateškom planiranju, finansijskom upravljanju, međunarodnom poslovanju i organizacionom razvoju.

Banjalučka pivara

Tokom protekle godine Tatiana je aktivno učestvovala u procesu integracije Banjalučke pivare u Olvi Grupu, pružajući podršku u oblastima finansiranja, transakcijskih aktivnosti i osiguravanja kontinuiteta poslovanja. Njeno snažno poslovno iskustvo i duboko razumijevanje Grupe predstavljaju čvrst temelj za uspješno vođenje Banjalučke pivare i poslovanja u Balkanskoj regiji u narednoj fazi razvoja.

"Velika mi je čast da preuzmem ovu odgovornu ulogu i postanem dio kompanije sa tako bogatom tradicijom, izuzetnim ljudima i snažnim lokalnim brendovima. Banjalučka pivara je izgradila izuzetnu tržišnu poziciju, a zajedno sa timom nastavićemo da jačamo naše poslovanje, razvijamo portfolio i stvaramo održive prilike za rast širom Balkana. Radujem se prilici da doprinesem budućem uspjehu kompanije kao dijela Olvi Grupe“, izjavila je Tatiana Ostrovskaja.

Tatiana na ovoj poziciji nasljeđuje Iliju Šetku, koji je uspješno vodio Banjalučku pivaru od 2019. godine. Tokom njegovog mandata kompanija je dodatno učvrstila lidersku poziciju na tržištu Bosne i Hercegovine, proširila prisustvo na tržištu Srbije te nastavila razvoj proizvodnih kapaciteta i portfolija brendova.

"U ime Olvi Grupe želim da zahvalim Iliji na njegovoj posvećenosti i doprinosu razvoju Banjalučke pivare tokom proteklih godina. Istovremeno, srdačno želim dobrodošlicu Tatiani u njenu novu ulogu i želim joj mnogo uspjeha u vođenju kompanije i poslovanja u Balkanskoj regiji“, izjavio je Patrik Lundel, generalni direktor kompanije Olvi plc.

Banjalučka pivara

Osnovana 1873. godine, Banjalučka pivara je najveća pivara u Bosni i Hercegovini i proizvođač nekih od najprepoznatljivijih domaćih brendova pića, uključujući Nektar pivo.

Nektar pivo

Kompanija zapošljava približno 240 radnika i izvozi svoje proizvode širom regiona i na međunarodna tržišta.

Od januara 2026. godine Banjalučka pivara posluje kao članica Olvi Grupe.

Olvi plc

Olvi je finska kompanija iz sektora proizvodnje pića, osnovana 1878. godine, koja proizvodi širok spektar proizvoda, uključujući pivo, bezalkoholna pića, vode, energetska pića, cider, long drink proizvode i sokove.

Olvi posluje u više evropskih zemalja, a sjedište kompanije nalazi se u gradu Iisalmi u Finskoj.

U 2024. godini neto prodaja kompanije iznosila je 656,9 miliona eura. Olvi Grupa zapošljava više od 2.500 stručnjaka posvećenih stvaranju trenutaka uživanja za potrošače kroz visokokvalitetne i raznovrsne proizvode.