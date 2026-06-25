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Cijene nafte pale, ali moguća nova poskupljenja

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 11:45

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Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.
Foto: Tanju/AP/Yuki Iwamura

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac rekao je da je zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo do pada cijena nafte i na domaćem tržištu, ali da su zbog takozvanog zakasnjelog efekta krize u narednom periodu moguća određena poskupljenja.

Puhovac objašnjava da na tržište tek stiže roba koja je proizvedena i transportovana u periodu kada su cijene energenata bile znatno više zbog čega su moguća poskupljenja.

"Nadamo se da taj efekat neće značajnije uticati na kretanje cijena, ali ćemo nastaviti da pažljivo pratimo stanje na tržištu i reagujemo ukoliko bude potrebe", rekao je Puhovac za Srnu.

On je dodao da je Vlada Republike Srpske u periodu najvećih izazova preduzela niz mjera kako bi zaštitila građane i privredu.

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Puhovac je istakao da je Vlada ograničenjem marži na naftne derivate, ali i na osnovne životne namirnice, sredstva za higijenu i lijekove, nastojala da očuva stabilnost cijena i zaštiti životni standard građana.

"Uz to, kroz mjeru povrata od 10 feninga po litru goriva obezbijeđena je dodatna podrška i građanima i privredi. Posebno je važno što su ovom mjerom bili obuhvaćeni i poljoprivredni proizvođači u periodu sjetve, kada su troškovi proizvodnje najveći. Na taj način olakšan je njihov rad i pružena podrška domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji", podsjetio je Puhovac.

Da su ove mjere bile opravdane i da daju rezultate, dodaje Puhovac, potvrđuju i najnoviji statistički podaci.

"Inflacija je u ovom mjesecu niža za 0,8 odsto u odnosu na prethodni mjesec, što pokazuje da su tržišne prilike stabilnije i da su mjere Vlade doprinijele očuvanju ekonomske stabilnosti", naveo je Puhovac.

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Tagovi :

Nafta

poskupljenje

Ned Puhovac

Ministarstvo trgovine

pad cijena nafte

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