Koliko BiH gubi novca zbog ilegalnih IPTV servisa

Pristup ilegalnim IPTV servisima distribuiše se putem platformi poput Fejsbuka, Telegrama i Redita. Uz svega nekoliko klikova, korisnici mogu dobiti kompletan paket televizijskih sadržaja na svojim uređajima – nezakonito

Njemački istražioci provode istragu protiv više od 1.000 osoba za koje se sumnja da koriste ilegalne striming servise. Korisnicima prijete i stroge kazne, pišu njemački mediji.

Prema navodima njemačkih medija, sve veći broj ljudi u Njemačkoj koristi ilegalne IPTV usluge dostupne na crnom tržištu. Policija, tužilaštva i nosioci autorskih prava ne pojačavaju samo aktivnosti protiv mreža koje pružaju takve usluge kroz racije i hapšenja, već sve češće pod istragom završavaju i sami korisnici, piše "Feniks Magazin", a prenosi "Fokus".

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Pristup ilegalnim IPTV servisima distribuiše se putem platformi poput Fejsbuka, Telegrama i Redita. Uz svega nekoliko klikova, korisnici mogu dobiti kompletan paket televizijskih sadržaja na svojim uređajima – nezakonito.

Problem godinama raste. Prema podacima Njemačke fudbalske lige (DFL), više od šest miliona ljudi u Njemačkoj koristi ilegalne prenose uživo. Industrijska udruženja procjenjuju da ekonomska šteta zbog piraterije iznosi oko 1,8 milijardi evra godišnje.

Iako su istrage ranije bile usmjerene prvenstveno na organizatore i operatere ilegalnih servisa, policija i tužilaštva širom Evrope sada sve češće procesuiraju i njihove korisnike, uključujući i one u Njemačkoj.

Bavarska Centralna kancelarija za borbu protiv sajber kriminala (ZCB) tokom 2025. godine poduzela je mjere u dva velika slučaja.

U jednom od njih, organizatori su navodno ilegalno prodavali programe jednog pružaoca usluga plaćene televizije za više od 30.000 korisnika širom svijeta, čime je pričinjena višemilionska šteta. Tokom racija ugašeni su serveri, izvršeni nalozi za hapšenje te zaplijenjeni gotovina i kriptovalute.

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U drugoj akciji istražioci su zaplijenili imovinu vrijednu oko 500.000 evra.

Tokom ovakvih akcija istražioci ne oduzimaju samo servere i baze podataka korisnika, već prikupljaju i mejl račune, zapisnike razgovora i podatke o plaćanjima. Upravo se ti podaci sada koriste i protiv korisnika.

Njemački mediji navode da su istražioci ZCB-a u dva aktivna slučaja već identifikovali više od 1.000 korisnika ilegalnih IPTV usluga.

"Predmet optužbe je neovlašteno kršenje srodnih prava. Za ovo krivično djelo zakon predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do tri godine", izjavio je glavni javni tužilac.

Pravni stručnjaci, međutim, smatraju da će se u većini slučajeva izricati novčane kazne putem skraćenih prekršajnih postupaka, a ne kroz opsežne sudske procese. Prema navodima medija, kazne bi se mogle kretati između 300 i 500 evra, dok u pojedinim slučajevima mogu biti i veće.

Nelegalni IPTV se koristi i u BiH

Nelegalne IPTV usluge prisute su i na tržištu Bosne i Hercegovine. Prema procjenama Asocijacije kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH, oko 120.000 građana BiH koristi nelegalne IPTV usluge.

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"Pružaoci tog sadržaja nisu registrovani pravni subjekti i ne postoje u poslovnim evidencijama kao takvi. Ne posjeduju dozvole za distribuciju audiovizuelnog signala, ne plaćaju poreze i doprinose, pa se radi o pružanju nelegalne usluge na čitavoj teritoriji, izvan zakonskih okvira. Procjenjujemo da je riječ o propuštenom prihodu od 36,5 miliona KM na godišnjem nivou. Od toga država ne naplati oko 10 miliona KM, dok kolektivne organizacije za autorska prava godišnje izgube oko 1,5 milion KM", rekla je u izjavi za "Oslobođenje" Slađana Babić, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije kablovskih operatera i distributera mrežnih usluga BiH.

Iz ove Asocijacije upozorili su da kreiranje ovakvih sadržaja predstavlja krivično djelo Nedozvoljeno korištenje autorskih prava iz člana 234. Krivičnog zakona BiH, za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora i do pet godina.

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"Iako korisnici nelegalnih IPTV sistema još uvijek nisu krivično odgovorni u BiH, postoji mogućnost njihove građanske odgovornosti za naknadu štete zbog povrede autorskog i srodnih prava, ukoliko se u krivičnim istragama protiv organizatora nelegalnih IPTV sistema identifikuju i krajnji korisnici svjesno je da će i Bosna i Hercegovina u postupku stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, po ugledu na druge članice, morati da reguliše dodatne mehanizme onemogućavanja pristupa nelegalnim IPTV uslugama, uključujući i prekršajno sankcionisanje krajnjih korisnika", naglašavaju u AKOP-u.

Tužilaštvo BiH je formiralo predmete u vezi nelegalnog pružanja IPTV usluga.