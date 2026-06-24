Šta građanima donosi novi sistem ekspresnog plaćanja?

Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog TIPS Clone rješenja, koje će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot-projekat za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji.

Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebalo da omogući gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike.

O tome šta će ova promjena konkretno značiti za korisnike bankarskih usluga, za portal Radiosarajevo.ba govorio je Faris Bogunić, direktor Sektora za specijalizovani nadzor Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Novac dostupan za nekoliko sekundi

Kako pojašnjava Bogunić, osnovna razlika između postojećih i instant plaćanja ogleda se u brzini izvršenja transakcija.

Hronika Novi detalji tragedije kod Banjaluke: Vozač doživio srčani?

"Instant plaćanja omogućavaju prenos novčanih sredstava između računa u roku od nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, uključujući vikende i praznike", rekao je Bogunić.

Za razliku od klasičnih platnih naloga, koji se uglavnom izvršavaju tokom radnog vremena banaka i kroz unaprijed definisane obračunske cikluse, sredstva će primaocu biti dostupna gotovo odmah nakon izvršenja transakcije, pojašnjava Bogunić.

Veća praktičnost za građane

Uvođenje instant plaćanja trebalo bi da donese brojne pogodnosti građanima. Najveće prednosti ogledaće se u brzini i dostupnosti usluge, jer će novac biti moguće slati i primati u bilo kojem trenutku.

Prema riječima Bogunića, sistem će biti posebno koristan u hitnim situacijama, za međusobne transfere između građana, onlajn kupovinu te plaćanje robe i usluga.

BiH Otvoreni dodatni granični prelazi između BiH i Hrvatske

Time će biti uklonjena potreba čekanja na naredni radni dan ili završetak obračunskog ciklusa kako bi sredstva bila evidentirana na računu primaoca.

Cijena nove usluge

Jedno od pitanja koje najviše zanima građane jeste cijena korišćenja nove usluge. Iz Agencije za bankarstvo FBiH navode da će odluku o eventualnim naknadama donositi same banke.

"Visinu i način obračuna naknada određivaće pojedinačne banke u skladu sa svojom poslovnom politikom", kazao je Bogunić za Radiosarajevo.ba.

Dodao je da se očekuje kako će tržišna konkurencija podstaći banke da uslugu učine što pristupačnijom korisnicima, dok će konačne informacije o eventualnim troškovima građani dobiti od svojih banaka prije početka korišćenja sistema.

Ograničenje iznosa transakcije

Kada je riječ o maksimalnim iznosima koji će se moći slati putem instant plaćanja, konačna pravila još nisu utvrđena.

Bogunić podsjeća da većina zemalja koje koriste ovakve sisteme ima određene limite po pojedinačnoj transakciji, prvenstveno radi upravljanja rizicima i zaštite korisnika.

Konačne limite za Bosnu i Hercegovinu, ističe Bogunić, definisaće regulatorni okvir i pravila sistema koja uspostavlja Centralna banka BiH u saradnji s bankarskim sektorom.

Banke ulažu u digitalizaciju

Govoreći o spremnosti bankarskog sektora za ovu promjenu, Bogunić ističe da su banke u Bosni i Hercegovini posljednjih godina značajno ulagale u digitalizaciju i modernizaciju svojih usluga.

Društvo Pročitajte kompletan Pravilnik za povrat PDV-a

Većina banaka već raspolaže savremenim informacionim sistemima i razvijenim elektronskim kanalima komunikacije s klijentima, što predstavlja dobru osnovu za implementaciju instant plaćanja.

"Uvođenje ovog sistema zahtijeva određene tehničke prilagodbe i dodatna ulaganja, ali se očekuje da će banke uspješno odgovoriti na te zahtjeve u saradnji sa Centralnom bankom BiH", kazao je Bogunić.

Smanjenje upotrebe gotovine

Do kraja godine građani bi, prema najavama iz Agencije za bankarstvo FBiH, mogli očekivati brže i jednostavnije digitalne usluge, uz dalji razvoj mobilnog i elektronskog bankarstva.

Instant plaćanja trebalo bi da omoguće jednostavnije korišćenje mobilnih aplikacija za finansijske transakcije i unaprijede cjelokupno korisničko iskustvo.

Scena Sanja Vučić otkrila da se plašila Snežane Đurišić: Sad joj mentorka

"Dugoročno, instant plaćanja mogu doprinijeti smanjenju potrebe za gotovinom i dodatno ubrzati digitalnu transformaciju platnog prometa u Bosni i Hercegovini", zaključio je Faris Bogunić.

Pilot-faza koja počinje 20. jula pokazaće koliko će brzo bankarski sektor prihvatiti novu tehnologiju i kada će instant plaćanja postati dostupna svim korisnicima u zemlji.