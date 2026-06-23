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Jedan dan se ističe: Pogledajte kretanje cijena nafte od Memoranduma

Autor:

Stevan Lulić
23.06.2026 13:54

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Нафтна бушотина на нафтном пољу
Foto: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Američki predsjednik Donald Tramp potpisao je u srijedu, 17. juna, Memorandum o razumijevanju SAD i Irana za okončanje rata, što je u Teheranu učinio i iranski predsjednik Masud Pezeškijan.

Ovo je rasteretilo svjetsko tržište i ublažilo strahove od nastavka blokada što je znatno doprinijelo padu cijena nafte.

Odmah prvog dana trgovanja prosječne cijene su oštro pale na 79,23 dolara po barelu.

Кретање цијена нафте од 17. јуна
Kretanje cijena nafte od 17. juna

Ipak, nakon prvobitnog oštrog pada uslijedio je blagi rast na 79,51 dolar 18. juna, da bi usljed prilagođavanja tržišta u naredna dva dana cijena narasla na 81 dolar.

Ublažavanje sankcija

Dan koji se posebno ističe je 22. jun kada su SAD odlučile da ublaže sankcije Iranu što je dovelo do strmoglavog pada cijena nafte.

Sa pomenutih 81, prosječna cijena je skliznula na 77,52 dolara, što je pad od četiri odsto.

Pokretač ovoga je bila odluka SAD da dozvoli Iranu transakcije u dolarima i rast proizvodnje unutar OPEK+.

Snižavanje cijena nafte na berzama nastavilo se i danas pa je prosječna cijena po barelu iznosila 77 dolara.

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