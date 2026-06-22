Dizel u Njemačkoj jeftiniji nego prije sukoba na Bliskom istoku

Cijena dizela na njemačkim pumpama tokom vikenda pala je niže od prosjeka uoči američko-izraelskog napada na Iran posljednjeg dana februara, saopštio je nacionalni auto-moto klub ADAC.

Dnevni prosjek u petak, subotu i ned‌jelju bio je između 1,733 eura po litru u petak i 1,738 eura u ned‌jelju. To je 1,3 i 0,8 centi jeftinije nego krajem februara.

Benzin E10 je u ned‌jelju koštao 1,822 eura po litru, odnosno 4,4 centa više nego prije početka sukoba.

Na vrhuncu krize početkom aprila, dizel je išao do 70 centi, a benzin do 40 centi iznad cijene od prije početka rata.

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Gorivo na pumpama može da pojeftini zbog relaksacije na svjetskom tržištu nafte uz pomak u pregovorima SAD i Irana o prekidu vatre i deblokadi Hormuškog moreuza.

Blokada moreuza, kojim ka svijetu prolazi ogromna količina nafte, izazvala je poskupljenje barela na iznad 120 dolara.

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Faktor cijene je i državni popust na gorivo, odnosno obaranje poreza za 16,7 centi po litru. Bez toga, benzin i dizel bi nadalje bili znatno skuplji nego prije rata.

Kretanje cijena, međutim, nagovještava da bi dizel i E10 ostali ispod praga od dva eura po litru i bez popusta, koji ionako ističe krajem juna.

(Radio Sarajevo)